Leipzig. Bestes Spät-Frühlingswetter im Raum Leipzig: „Ein äußerst freundlicher Tag steht uns bevor“, beschreibt Gerold Weber vom Deutschen Wetterdienst (DWD) die Lage am Montag. „Zwar zeigen sich am Himmel ein paar lockere Wolken, es bleibt aber niederschlagsfrei bei maximal 25 Grad.“

Die ideale Gelegenheit also, den Feierabend im Park, auf dem Balkon oder im Garten ausklingen zu lassen. Und auch der Dienstag wartet mit einer vielversprechenden Prognose auf: „Nordöstlich der Elbe rechnen wir mit leichten Schauern, im Raum Leipzig bleibt es hingegen trocken und ähnlich warm wie am Montag.“

Die schlechte Nachricht kommt für all jene, die sich traditionellerweise zum Feiertag aufs Zweirad schwingen wollen. Denn ausgerechnet der Donnerstag wird der ungemütlichste Tag der Woche. „Wir bekommen es dann mit einigen Tiefausläufern zu tun, es wird also kein Hochglanzwetter“, so der Wetterexperte. Die 20-Grad-Marke werde nur mit Müh und Not erreicht, hinzu kommen immer wieder leichte Schauer, vor allem in der zweiten Tageshälfte.

Dafür wird es am Wochenende richtig dicke: Pralle Sonne, kaum Wolken und bis zu 30 Grad im Schatten, stellen Weber und einige Wettermodelle des DWD in Aussicht. Spätestens dann sollte es in den Freibädern ordentlich voll werden.

von CN