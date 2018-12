Markkleeberg

Zur Vorstellung der Zeitreise durch die Markkleeberger Bad(e)geschichten, recherchiert und notiert von Ingeburg Zeidler, Michael Zock und Anke Meyerle, trafen sich kürzlich rund 40 Markkleeberger im Weißen Haus. „Das war ein richtig schöner Erfolg mit vielen Episoden zum Schmunzeln“, freute sich Michael Zock über die Resonanz. „Wir haben Postkarten mit historischen Motiven an die Wand geworfen und kamen schnell mit den Leuten ins Gespräch.“

Das Publikum stellte nicht nur Fragen, es steuerte auch viele Erinnerungen aus der Kinder- und Jugendzeit bei, unter anderem zum FKK-Baden im früheren Prödel. Im abgebaggerten Ort nahe Zöbigker hatten sich aus nicht mehr bewirtschafteten Lehmgruben grün umwucherte Teiche gebildet, die nahezu unbeobachtetes Planschen zuließen. 1960 gründeten Badelustige 1960 an einem paradiesischen Gewässer den ersten Club für Freikörperkultur in der Leipziger Region. Doch schon zehn Jahre später war es vorbei mit den „nackten Tatsachen“, der nahe Tagbeau hatte den Grundwasserspiegel sinken lassen.

„Wir mussten sogar Autogramme geben“, sagte Zock. Der eine oder andere wollte auch eine ganz persönliche Widmung vom Stadtchronisten in seinem Buch haben, von dem in der Buchhandlung Köpf in der Rathausstraße 6 schon einige Exemplare über den Ladentisch gewandert sind. Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) hat das reich illustrierte Werk nicht nur den Markkleebergern als Weihnachtsgeschenk ans Herz gelegt.

Von Gislinde Redepenning