Leipzig

Dänische Kronen klimpern in der Tasche? Thailändische Baht oder ein paar amerikanische Dollar schlummern schon lange in der Schublade? Die Leipziger Bürgerstiftung will in den kommenden Wochen wieder Sparschweine zu Glücksschweinen machen. Die Idee: Leipziger spenden Urlaubsmünzen und -scheine aus aller Welt, um das soziale Wunderfinder-Projekt der Stiftung zu unterstützen.

An 40 Orten, vor allem in Apotheken, Bäckereien und anderen Läden, hat die Stiftung deshalb die Sparschweine mit Hunger auf „Schlummermünzen“ aufgestellt. Das Geld wird in Euro getauscht. Die Schweizer Drosos Stiftung gehört ebenfalls zu den Förderern und verdoppelt die Spende. Bis zum 31. Oktober wird gesammelt.

Mit der Initiative „Wunderfinder“ unterstützt die Stiftung seit 2015 Kinder aus vier Leipziger Horten. 30 Paten kümmern sich ein Schuljahr lang um je zwei Schüler, eröffnen ihnen mit Exkursionen neue Perspektiven. Beliebt ist der Blick hinter die Kulissen, sei es im Rathaus, in der Bibliothek oder bei der Feuerwehr.

Soziale Projekte für alle Generationen

„Die Paten stärken die Kreativität der Kinder“, so die Stiftung. „Sie eröffnen ihnen neue Ideen und Horizonte, begeistern und ermutigen sie, trotz mitunter nicht idealer Startbedingungen ihren Weg zu gehen.“ Jedes dritte Kind in Leipzig sei arm, so die Stiftung. Die Aktion setze sich mit ihrem Patenprogramm für mehr Chancengleichheit ein.

100 Paten haben sich bisher als „Wunderfinder“ engagiert, 100.000 Euro Spenden konnten in den vergangenen Jahren gesammelt werden, teilt die Stiftung Bürger für Leipzig mit. Die Stiftung mit ihren 144 Mitgliedern fördert soziale Projekte für alle Generationen, von Aktionen wie „Musik macht schlau“ über die „Aktion Zuckertüte“ bis zum Erzählcafé zu den 1960er Jahren.

Von Evelyn ter Vehn