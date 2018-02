Spendenziel erfüllt: Umstrittene Marx-Gedenktafel in Leipzig kann kommen

Leipzig. Die geplante Marx-Gedenktafel kann kommen. Wie die Stadtratsfraktion der Linken am Mittwoch mitteilte, sind inzwischen genug Spenden für die Tafel zusammengekommen. Demnach seien insgesamt 5499 Euro auf einem stadteigenen Konto eingegangen. „Das schnelle Erreichen des Spendenziels zeigt, dass die Leipziger Bevölkerung die enge Beziehung des Großdenkers zu unserer Stadt als ein lebendiges Erbe begreift, das es in der Gegenwart und Zukunft sorgsam zu pflegen gilt“, freut sich Linken-Stadtrat Marco Götze.

Um die Haus- und Gedenktafel hatte es teils heftige Kontroversen vor allem zwischen CDU und den Linken gegeben. CDU-Stadtrat Michael Weickert hatte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) vorgeworfen, beim Spendenaufruf für die Tafel einen Ratsbeschluss missachtet zu haben.

Im kommenden Mai jährt sich der Geburtstag des Philosophen, Ökonomen und Gesellschaftskritikers Karl Marx zum 200. Mal. Da die Erstausgabe der drei Bände seines Hauptwerkes „Das Kapital“ in Leipzig gedruckt wurde, hatte der Stadtrat auf Antrag der Linken im Oktober beschlossen, eine Marx-Platte in das Haus- und Gedenktafelprogramm des Kulturamtes aufzunehmen – sofern jedoch die Kosten dafür nicht von der Kommune getragen werden müssen. Die Stadt warb deshalb unter anderem auf ihrer Homepage für Spenden. In ihrer Mitteilung am Mittwoch zum Erreichen des Spendenziels beruft sich die Linke auf die Stadtverwaltung, die das Erreichen des Spendenziels bestätigt habe.

luc