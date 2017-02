Leipzig. Anfang März müssen sich Leipziger Autofahrer in der City auf Verkehrsbehinderungen am Georgiring einstellen. Wie das Verkehrs- und Tiefbauamt am Donnerstag mitteilt, wird die Fahrbahn am Wintergartenhochhaus saniert. Dafür muss der Ring vom 2. März, 21 Uhr, bis zum 5. März in einem Abschnitt gesperrt werden.

Betroffen ist das Teilstück zwischen Schützenstraße und Wintergartenstraße. Wer aus der City in Richtung Norden oder Hauptbahnhof fahren will, muss Umleitungen in Kauf nehmen. Auch das Abbiegen vom Willy-Brandt-Platz in die Brandenburger Straße sei während der Bauzeit nicht möglich, so die Verwaltung.

Umfahrungen werden ausgeschildert. Nach aktueller Planung sollen Autofahrer auf eine Strecke über Grimmaischen Steinweg, Dresdner Straße, Ludwig-Erhard-Straße beziehungsweise über die Gerberstraße und Berliner Straße ausweichen. Sollte es Anfang März noch einmal richtig frostig in Leipzig werden, müssen die Arbeiten allerdings verschoben werden. Die Asphaltierung sei nur bei günstigen Witterungsbedingungen möglich.

Von lyn