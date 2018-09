Leipzig

Leipzig fährt am Wochenende wieder ein volles Programm auf. Dazu gehört neben dem Tag des offenen Denkmals auch der traditionelle Spinnerei-Rundgang. Auch am Sonntag sind die Galerien auf dem Gelände der Alten Baumwollspinnerei in Neulindenau noch bis 16 Uhr geöffnet.

Malerei dominiert die Ausstellungen, die die unterschiedlichsten Facetten des Genres zu Tage fördert. Die Halle 14 zeigt mit „Neuer Urbaner Produktion“ wartet außerdem mit außergewöhnlichen Exponaten auf – bis zu autarken Kühen, die Treibstoff für Melkroboter aus ihre Pupsen gewinnen.

Zur Galerie Die Galerien auf dem Gelände der alten Baumwollspinnerei haben am 8. und 9. September 2018 ihre Pforten für den traditionellen Herbstrundgang geöffnet.

Von lyn