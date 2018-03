Spontandemo gegen Krieg in Syrien vor dem Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig. Rund 100 Menschen haben sich am Samstagabend an einer Spontandemonstration gegen den türkischen Militäreinsatz in Syrien beteiligt. Wie die Polizei mitteilte, versammelten sich gegen 22.15 Uhr vorwiegend türkische Protestierende im Bürgermeister-Müller-Park am Leipziger Hauptbahnhof.

Die Demo dauerte etwa eine Stunde und verlief friedlich. In den vergangenen Wochen war in Leipzig bereits gegen den Krieg demonstriert worden. Anfang Februar zeigten rund 200 Menschen bei einem Marsch vom Rabet in die Innenstadt ihre Solidarität mit Afrin.

Die türkische Armee geht seit Mitte Januar in Nordsyrien gegen die Kurdenmiliz YPG vor. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte nach eigenen Angaben jüngst Morddrohungen erhalten, n achdem er sich auf Twitter für die Kurden in Afrin eingesetzt hatte.

Von nöß