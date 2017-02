Leipzig. „Das Bürgeramt im Ratzelbogen bleibt dem Stadtteil Grünau erhalten“, hieß es in einer am Freitag verbreiteten Erklärung des Hauptamtes. In dem Bürgeramt seien im vergangenen Jahr rund 45 .000 Bürger mit 82. 000 Anliegen bedient worden. Damit decke dieser stabile Standort rund zehn Prozent der gesamtstädtischen Bürgeramtsdienstleistungen ab.

Weiter teilte das Rathaus allerdings mit: „Gegenwärtig wird durch die Verwaltung gemeinsam mit dem Centermanagement geprüft, ob ein Bürger- und Bildungszentrum (BBZ) im Allee-Center eingerichtet werden kann. In diesem Fall würde das Bürgeramt innerhalb des Stadtteils den Standort wechseln und unter anderem gemeinsam mit der Volkshochschule im Grünauer Allee-Center ein neues Domizil beziehen.“ In dem Fall würde das Bürgeramt im Ratzelbogen also doch geschlossen. Am Mittwoch, als Pellmann seinen Unmut über die beabsichtigte Aufgabe des Ratzelbogens in der Ratsversammlung vortrug, hatte der zuständige Bürgermeister Ulrich Hörning (SPD) die Kritik noch kommentarlos hingenommen (die LVZ berichtete).

Seit 1999 bietet die Stadt viele wichtige Dienstleistungen von der Anwohnerparkerlaubnis über den Personalausweis bis zum Zuzugsbonus für Studenten wohnortnah in den Bürgerämtern an. Derzeit gibt es die „Rathäuser um die Ecke“ an 15 Standorten, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind.

K. S.