Stadt Leipzig nimmt 2016 mehr als 1,7 Millionen Euro Hundesteuer ein

Leipzig. Immer mehr Leipziger schaffen sich einen Hund an, und das führt auch zu höheren Steuereinnahmen: Genau 1.723.210,53 Euro Hundesteuer hat die Stadt Leipzig im vergangenen Jahr eingenommen. Das Geld kommt nach Angaben der Stadt der Stadtreinigung zugute. Momentan zahlen Hundebesitzer in der Messestadt pro Hund jährlich 96 Euro Steuer, weitere 192 Euro für jeden weiteren Hund. Von der Steuer befreit sind Blinden- und Rettungshunde.

Die meisten Hunde leben in Leipzig-Stötteritz

Um die Hundesteuer gab es in der letzten Zeit in der Messestadt immer wieder Diskussionen. Die SPD fordert eine ermäßigte Steuer für Schutz- und Wachhunde sowie eine Chip-Pflicht für alle Hunde. Die Stadtverwaltung wies den Antrag im September in einer Stellungnahme zurück, Leipzigs Tierschutzbeirat dagegen ist für die Chip-Pflicht. Im Stadtrat wurde die Sache noch nicht diskutiert. In anderen Bundesländern wie zum Beispiel Thüringen, Berlin oder Sachsen-Anhalt gibt es eine Chip-Pflicht bereits.

Insgesamt wächst die Zahl der Hunde in Leipzig nach Angaben der Stadt noch schneller als die Wohnbevölkerung. Während die Zahl der Einwohner im Zehnjahreszeitraum seit 2006 um 17 Prozent anstieg, erhöhte sich die Zahl der Hunde um 23 Prozent. Ende 2016 waren in Leipzig 19.948 Hunde steuerlich registriert. Das sind 689 mehr als noch 2015. Die meisten Hunde, nämlich 618, leben nach Angaben der Stadt im Ortsteil Stötteritz, die wenigsten im Zentrum: Dort waren Ende 2016 nur 28 Hunde registriert.

