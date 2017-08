Stadt Leipzig plant Wachstum bis 2030 – Verdichtung in Stadtteilen

Leipzig. Die Stadt Leipzig hat am Mittwoch den Entwurf für ein Stadtentwicklungskonzept bis zum Jahr 2030 vorgelegt. Der 300 Seiten starke Rahmenplan wurde in den vergangenen 20 Monaten mit erheblicher Bürgerbeteiligung erarbeitet und soll künftig mit hoher Verbindlichkeit die Grundlage allen Handelns im Neuen Rathaus sein.

„Das ist die wichtigste Vorlage der nächsten fünf Jahre“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bei der Vorstellung. In den kommenden Wochen haben alle Leipzig noch einmal die Möglichkeit, unter anderem im Netz alle Details einzusehen und darauf einzuwirken. Im Februar 2018 soll der Stadtrat den Rahmenplan dann beschließen.

Grundlage für das neue Stadtentwicklungskonzept bilden die Annahme, dass Leipzig sich weiterhin wirtschaftlich gut entwickle, dass das Einwohnerzahlwachstum anhält und das die Stadt weiterhin internationaler wird. Die Verwaltung geht davon aus, dass bis 2030 etwa 720.000 Einwohner in der Messestadt leben.

Entsprechend wurde in elf Fachteilbereichen – unter anderem zu Bildung, Mobilität, Forschung, Sicherheit und Lebensqualität – Pläne entwickelt, die diesem Wachstum Rechnung tragen. „Wir werden etwa 70 neue Schulen benötigen, schon in den nächsten zehn Jahren etwa 100 neue Kitas bauen müssen“, so Jung am Mittwoch.

Zudem werde die wachsende Stadt auch eine Verdichtung in den einzelnen Stadtteilen erfordern, so Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos). Damit sich die Menschen trotzdem noch weiterhin wohlfühlen seien unter anderem auch verstärkte Mehrfachnutzungen von öffentlichen Flächen und Gebäuden notwendig und deshalb zentraler Punkt der Planungen.

Matthias Puppe

Das Konzept im Netz: www.leipzig.de