Stadt Leipzig reißt drei Brücken ab und baut dafür neue

Leipzig. Ab Anfang Oktober werden zwischen Gundorf und Lützschena im Leipziger Westen drei Brücken abgerissen und anschließend neu gebaut. Alle drei bestehenden Bauwerke führen über Arme der Luppe und weisen erhebliche Mängel auf, wie das Verkehrs- und Tiefbauamt am Mittwoch mitteilte. Daher seien sie derzeit auf eine Last von sechs Tonnen beschränkt. Damit die Verbindung zwischen der Straße Am Pfingtsanger und der Lützschenaer Straße weiter zugänglich bleibt, sei der Neubau notwendig, hieß es.

Die Arbeiten sollen am 4. Oktober beginnen. Da die Straßen durch das Landschaftsschutzgebiet Auwald verlaufen und nur wenig Bauraum zur Verfügung steht, sei eine Vollsperrung notwendig. Die Sperrung beginnt aus südlicher Richtung ab Zufahrt Schlobachshof und aus nördlicher Richtung ab Wertstoffhof südlich Neue Luppe. Für den Verkehr zwischen Stahmeln/Lützschena und Böhlitz-Ehrenberg wird eine Umleitungsstrecke über die Gustav-Esche-Straße ausgewiesen.

jhz