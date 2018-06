Leipzig

Die Stadt Leipzig hat jüngsten Zahlen zur Thema Migration veröffentlicht. Die am Freitag vorgestellten Zahlen basieren auf Erhebungen des Jahres 2017.

Damals waren nach Angaben der Publikation 83.406 Menschen mit Migrationshintergrund gemeldet. Das entspricht 14.1 Prozent der Leipziger Bevölkerung. Damit sei sowohl die absolute Zahl wie auch der Anteil – wie auch im gesamten Bundesgebiet – weiter angestiegen. Von den rund 83.000 Einwohnern besitzen ungefähr 56.000 nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, etwa 27.000 sind deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund.

Auf dieser Grundlage sind in der Broschüre weitere Daten aufgeführt. So seien männliche Einwohner mit Migrationshintergrund im Durchschnitt zwölf Jahre jünger, Frauen mit Migrationshintergrunde sogar mehr als 15 Jahre jünger als Leipziger ohne Migrationshintergrund. Der Anteil an Migranten sei in den Stadtteilen Volkmarsdorf, Zentrum-Südost und Neustadt-Neuschönefeld am höchsten, in Baalsdorf, Plaußig-Portitz und Althen-Pösna am geringsten.

Jugend und Arbeit

Die Besuchsquote der Kinder mit Migrationshintergrund, die in Kindertagesstätten angemeldet waren, sei laut der Broschüre wesentlich niedriger als bei Kindern ohne Migrationshintergrund. Beinahe ein Fünftel aller Schüler und Schülerinnen hätten 2017 hätten Wurzeln in anderen Ländern. An der Universität seien 12,5 Prozent Studenten ohne deutsche Staatsbürgerschaft eingeschrieben gewesen.

9,5 Prozent der Betriebe, also 5550, hätten einen ausländischen Betreiber. Von den 20.921 Arbeitslosen waren weniger als ein Prozent nicht deutsch. Die Anzahl der Personen die Asylbewerberleistungen sei um fast ein Viertel zurückgegangen: von 3900 auf 3085 Personen.

Die Broschüre „Migrantinnen und Migranten in Leipzig 2018“ wurde vom Leipziger Amt für Statistik und dem Referat für Migration und Integration herausgegeben. Das Ziel sei es laut dem Migrationsbeauftragten Stojan Gugutschkow diese oft gefragten Zahlen für Leipziger leicht zugänglich zu machen.