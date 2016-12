Leipzig. Aufregung in der Karl-Liebknecht-Straße: Die Stadt will die Freianlage vor dem Bio-Anbieter Biomare ab Februar in den Zustand der frühen 60-er Jahre zurückversetzen. Dazu sollen mehrere Bäume gefällt und Sträucher gerodet werden – viele Anwohner sind entsetzt. Für sie ist jeder einzelne Baum und Strauch unverzichtbar, um den Lärm und den Feinstaub von der stark befahrenen Karl-Liebknecht-Straße zu reduzieren.

Das Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung begründet die Aktion mit dem Denkmalschutz, unter dem die Freianlage aus dem Jahr 1963 steht. Die Grünfläche sei zusammen mit dem Gebäuderiegel 27-33 ein Zeugnis des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg und eines der frühesten Beispiele des industriellen Bauens in Leipzig, heißt es. Mit seinen Natursteinmauern, den Pflanzungen und Ausstattungen zeige der Freiraum die inzwischen selten gewordenen Gestaltungsauffassungen der frühen 1960er Jahre.

Bei Anwohnern wie Jörg Winkler löst diese Argumentation Kopfschütteln aus. „Die Straße hat sich insgesamt stark verändert, vorwiegend zum Negativen“, sagt er mit Blick auf den zugenommenen Verkehr und die häufig bis in die frühen Morgenstunden lautstark feiernden Gäste der zahlreichen Restaurants. „Eine Umkehr diese Entwicklung ist kaum mehr möglich.“

Winkler und andere Anwohner halten deshalb den Plan für „unsinnig“, die Anlage auch noch mit mehreren Bänken, Abfallbehältern sowie zwei Spielgeräten und einer langen Fahrrad-Anlehnstange auszustatten, wie die Pläne vorsehen. Die Stadt verstoße damit selber gegen den angeführten Denkmalschutz – denn Spielgeräte und Bänke habe es dort 1963 nicht gegeben. Die Bänke würden nur Trinker einladen, die ohnehin kurze Nachtruhe der Anwohner künftig noch stärker zu stören. Und Kinder gebe es keine im Wohnblock.

Deshalb argwöhnen viele einen ganz anderen Hintergrund für die Arbeiten. Diese seien „eindeutig“ auf den Bio-Markt zugeschnitten, würden aber mit Steuermitteln bezahlt, heißt es. Schon in der Vergangenheit habe die Stadt einen Baum entfernt, damit der Bio-Markt besser von der Straße gesehen werden kann, heißt es. Bei einem anderen Baum seien aus dem gleichen Grund die unteren Äste beschnitten worden; dies sei auch mit einer großen Hecke vor der Muschelkalkmauer geschehen. Der jetzt angeführte Denkmalschutz habe die Stadt auch nicht davon abgehalten, auf dem Areal vier Fahnenstangen mit Werbebannern für den Bio-Markt zu gestatten, ebenso einen Werbepylon und eine Verteilerstation der Stadtwerke.

Vor diesem Hintergrund wird jetzt besonders heftig um den Erhalt des größten Baumes der DDR-Grünfläche gerungen. Dieser steht vor der Hausnummer 27 und soll gefällt werden, weil seine Wurzeln das Mauerwerk einer Rampenanlage beeinträchtigen. Der Baum spende im Sommer angenehmen Schatten und habe sich zum Nistplatz vieler Vögel entwickelt, heißt es. Er helfe auch die Kohlendioxidbelastung zu reduzieren, verringere ebenfalls Feinstaub und Lärm. „Es gibt bauliche Möglichkeiten der Veränderung, ohne damit die Wurzeln in ihrem Wuchs zu beeinflussen“, meint Winkler.

Die Stadt argumentiert, dass im Zuge der Umgestaltung neue Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Es seien Platanen ausgewählt worden, die ein großes Volumen erreichen und zukünftig wieder eine Trennung zwischen Straße und Grünflächen herstellen werden. Das Amt für Stadtgrün und Gewässer hat in der zweiten Januar-Woche Anwohner zu einem Gespräch eingeladen. Dabei wird es um eine Unterschriftenaktion gehen, mit der die Einstellung des Vorhabens gefordert wurde.

