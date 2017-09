Stadt Leipzig will private Investoren am Kulkwitzer See ansiedeln

Leipzig. Wie wird es am Kulkwitzer See künftig aussehen? Bevor ein endgültiger Bebauungsplan aufgestellt wird, hat die Stadt die Anwohner in Grünau mit eingebunden. Nun ist das Papier in der letzten Phase der Ausarbeitung. „Grünflächen bleiben Grünflächen. Strände bleiben Strände“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Einige Sonderflächen sollen jedoch künftig für Tourismus oder private Investoren geöffnet werden, erklärte Heinrich Neu, Leiter der Planungsabteilung Süd/West.

Der Campingplatz könne vergrößert werden. Auch wäre die Ansiedlung eines – kleinen – Hotels möglich. Das Gelände einer früheren Schweinemastanlage solle an private Immobilieninvestoren gehen. Bis zu 40 Ferienhäuser könnten auf diesem Areal in relativer Nähe zum See gebaut werden.

joka