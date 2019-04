Leipzig

Die Spuren der Leipziger Jahnallee sind immer noch heiß umkämpft. Die Leipziger Stadtverwaltung will in mehreren Bürgersprechstunden mit Betroffenen über die künftige Gestaltung der Problemstraße im westlichen Stadtzentrum diskutieren. Wie das städtische Verkehrsamt mitteilt, soll am 2., 8. und 15. Mai jeweils von 18 bis 20 Uhr diskutiert werden.

Der Grundgedanke dieser Veranstaltungen ist, gezielt auf die Probleme der Anlieger einzugehen. Dafür sollen die Bürger, Verkehrsteilnehmer und Gewerbetreibende auch eigene Ideen mitbringen.

Umstrittene Neugestaltung

Dass der Verkehr in der Jahnallee neu gestaltet werden muss, hat sich bereits in den vergangen Jahren abgezeichnet. Die zahlreichen Unfälle und Engpässe in den vergangenen Monaten haben dieses Vorhaben noch einmal dringlicher gemacht.

Vorrübergehend wurde inzwischen die Hauptverkehrsader in den Leipziger Westen teilweise zur vierspurigen 30er-Zone ohne Parkplätze erklärt. Doch das ist nur eine vorrübergehende Lösung, die kaum jemanden zufrieden stellt.

Die Grünen im Leipziger Stadtrat fordern eine breite Fahrradspur in der Straße. Die Geschäftsinhaber stemmen sich gegen diesen Vorschlag: Sie fürchten massive Verluste. Kurz vor Ostern fasste der Stadtrat dann überraschend den Beschluss, den Radverkehr auf die nahe Gustav-Adolf-Straße umzuleiten. Die Fahrradlobby in Form des ADFC beschwerte sich umgehend.

Die Fronten rund um die Jahnallee scheinen sich also immer mehr zu verhärten. Ob die Bürgersprechstunden am Ende nur zu lautstarken Streitereien oder doch zu validen Kompromissen führen werden, bleibt abzuwarten.

thiko