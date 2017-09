Stadt lädt zum zweiten Bürgerforum Eutritzscher Freiladebahnhof ein

Leipzig. Das Bürgerforum zu dem Eutritzscher Freiladebahnhof findet am kommenden Montag in der Mensa des Finanzamts am Wilhelm-Liebknecht-Platz statt. Einlass und Ausstellung der Wettbewerbsentwürfe ist um 17 Uhr, Beginn der Informationsveranstaltung um 18 Uhr.

Das Leipziger Architekturbüro Octagon gewann Ende August den Städtebaulichen Wettbewerb zur Gestaltung des neuen Stadtteils auf dem früheren Eutritzscher Freiladebahnhof. Die Architekten werden ihren Entwurf beim Bürgerforum präsentieren. Auch der Gewinner des zweiten Preises, die Bürogemeinschaft S&P Sahlmann, werden anwesend sein. Außerdem informiert die Stadt Leipzig gemeinsam mit der größten Flächeneigentümerin CG City Leipzig Nord über das weitere Verfahren der Bürgerbeteiligung und das weitere Planverfahren.

Während der Veranstaltung wird vor Ort eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten. Wer diese nutzen möchte, wird gebeten, Anzahl und Alter der zu betreuenden Kinder per Mail anzumelden: weiterdenken@leipzig.de

Von Sophie Aschenbrenner