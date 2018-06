Leipzig

Vom vergangenen Wochenende abgesehen, hat Leipzig gerade eine mehr als zehnwöchige Trockenperiode hinter sich. Von extremen Regen ist die Stadt, im Gegensatz zu anderen Regionen in Deutschland, jüngst verschont geblieben. Doch die Starkregen- und damit die Überflutungsgefahr wächst, nicht zuletzt durch den prognostizierten Klimawandel.

„Vor Hochwasser können wir warnen, da wir langfristiger beobachten können, was an den Flüssen passiert. Starkregen kann man hingegen im Vorfeld nicht genau lokalisieren“, sagt Umweltamtsleiterin Angelika Fritsch. Aber man könne versuchen, gegenzusteuern und gezielter zu informieren. Diesem Zweck dient das Projekt „KAWI-L – Kommunale Anpassungsstrategie für wassersensible Infrastrukturen in Leipzig“, welches die Stadt gemeinsam mit den Wasserwerken initiiert hat.

Gefährdungslage wird anhand von Daten analysiert

Seit Januar 2017 werden die Auswirkungen von Starkregen-Ereignissen auf die wachsende Stadt untersucht. Wie fließt das Regenwasser, wo sammelt es sich, wo nicht – dabei werden mit Daten der Jahre 2011 bis 2017 verschiedene Szenarien erarbeitet. „Zunächst geht es darum, uns ein Bild zu machen, wie die Gefährdungen durch Starkregen überhaupt aussehen“, erklärt Ulrich Meyer, der Technische Geschäftsführer der Wasserwerke.

Zusätzlich wurde die Stadt beflogen, um mit einer Infrarotkamera die Versiegelung einzelner Straßen abzubilden. Entstanden ist zunächst eine sogenannte GIS-basierte Datenplattform, um typische Schäden der Vorjahre zu erfassen und zu bewerten. „Das sind aber zufällige Daten. Wir wissen nicht, wie sich ein Starkregen-Ereignis im benachbarten Stadtteil ausgewirkt hätte.“ Deshalb soll es bis Ende 2018 Simulationen geben, wie hoch sich das Wasser an bestimmten Punkten aufstaut.

Zwei bis drei Pilotprojekte sind geplant

Damit könnten dann an einem Stadtmodell zumindest Risikobereiche erfasst werden. Das Projekt wird von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) wissenschaftlich begleitet. Geplant ist, anhand der Daten zwei, drei Pilotgebiete festzulegen, für die Lösungen entwickelt werden.

„Einen hundertprozentigen Schutz vor Unwettern wird es nie geben. Umso wichtiger ist es, Risiken für das eigene Grundstück zu erkennen und soweit möglich Vorsorge zu treffen“, sagt Michael Jana, der Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes. Dabei seien auch die Grundstückseigentümer und Bauherren gefordert. Für sie habe die Stadt eine Broschüre entwickelt, die es auch im Internet unter www.leipzig.de/starkregen gibt.

Wasserwerke-Chef dämpft zu hohe Erwartungen

Bei der Entwicklung neuer Wohngebiete wie am Bayrischen Bahnhof und Freiladebahnhof Eutritzscher Straße werde drauf geachtet, möglichst viel Regenwasser vor Ort versickern zu lassen – darunter durch eine Gründachstrategie oder „blaue Dächer“, die Wasser speichern. Die Wasserwerke hätten zudem zwölf Millionen Euro in eine intelligente Kanalnetzsteuerung investiert,

Dabei dämpft Meyer zu hohe Erwartungen. Ein Ausbau der Kanalisation kann nicht die alleinige Lösung sein. Diese sei für normale Regenmengen ausgelegt, wie sie statistisch alle fünf Jahre vorkommen. So werden zwar Stauraumkanäle wie jener an der Richard-Lehmann-Straße/Bundesstraße 2 gebaut, die Regenwasser zwischenspeichern und später gezielt ins Klärwerk ableiten. Dennoch sei es unmöglich, die Kanalisation flächendeckend auf seltene und zumeist lokal begrenzte Starkregen auszulegen.

Gullys können Wassermengen oft nicht aufnehmen

„Das wäre aufgrund des Platzmangels im Untergrund schwer umsetzbar und zudem wirtschaftlich nicht vertretbar“, so Meyer. Oft sind auch Gullys und Straßeneinläufe für große Wassermengen nicht ausgelegt. Das haben Anwohner der Georg-Schumann-Straße im Juni 2013 erfahren, als sie durch Wasser waten mussten und Keller vollgelaufen waren. Das waren Auswirkungen des größten Starkregens der letzten Jahre. Statt die Kanalisation überzudimensionieren, sei es aber möglich, das Niederschlagswasser punktuell so zu bewirtschaften, damit es verdunstet, versickert oder gespeichert wird.

Von Mathias Orbeck