Leipzig

Die Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz verliert Fassadenteile. Am Donnerstag Morgen fielen Elemente aus Sandstein herab, stürzten auf den Gehweg. Der wurde zunächst provisorisch abgesperrt. Nun will das Amt für Gebäudemanagement den betroffenen Bereich professionell absperren und einen Schutztunnel am Eingang bauen.

„Anfang nächster Woche soll dann die Begutachtung der kompletten Fassade durch eine Fachfirma vorgenommen und die anschließende Reparatur durchgeführt werden“, erklärte Heike Scholl auf Anfrage, Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit bei den Städtischen Bibliotheken. Grund für die abstürzenden Teile seien Witterungsschäden. Der Zugang zur Einrichtung sei gewährleistet.

Von Björn Meine