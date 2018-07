Leipzig

Am besten nichts tun, nur die Natur machen lassen? Den Wald so lassen, wie er ist? Reichlich Polemik kommt gern ins Spiel, wenn es um die Zukunft des Leipziger Auwaldes geht. Dabei weiß Stadtförster Andreas Sickert: „Wenn wir nichts tun, heißt das nicht, dass alles so bleibt wie es ist.“

Aktuell werde im Auwald zum Beispiel ohne Eingriff eigentlich nur der Ahorn groß, erklärt er. Eichen würden zwar keimen, aber nach ein paar Jahren ohne genügend Licht wieder eingehen. Bliebe es so, steige der Anteil der auwalduntypischen Ahorne weiter, der von Eichen, Eschen, Linden, Ulmen und Hainbuchen werde weiter zurückgedrängt. Das würde weitreichende Folgen für die Biodiversität von Flora und Fauna haben. „Der Erhalt der hartholzauentypischen Artenvielfalt hat daher für uns oberste Priorität“, erklärt er den Grundsatz des Handelns im Leipziger Wald. Diesem Ziel werde alles andere untergeordnet.

Verkehrssicherungspflicht an den Wegen

In ständiger wissenschaftlicher Begleitung würden basierend auf der vom Stadtrat 2015 beschlossenen Forsteinrichtung, einem gesetzlich vorgeschriebenen Zehn-Jahres-Plan für den Wald, die aktuellen Maßnahmen festgelegt. In diesem Winter soll es – wie berichtet – auch in der Nonne mit der Durchforstung weitergehen. Problem hier: „Viele Eschen haben dort mit über 150 Jahren ihr natürliches Alter erreicht“, weiß Sickert. Hinzu kämen viele jüngere, die vom so genannten Eschentriebsterben betroffen seien. Und dann sei die Nonne wie kaum ein zweiter Wald in Leipzig noch durchzogen von einem dichten Netz von Fuß- und Radwegen. Im Umkreis von rund 30 Metern dürften an einem Weg wegen der Verkehrssicherungspflicht aber keine Bäume stehen bleiben, von denen eine Gefahr für die Menschen im Wald ausgehen, erklärt Sickert. Der Staatsanwalt habe wegen eines solchen Vorfalles ohnehin schon gegen ihn ermittelt.

Trotzdem soll ab diesem Winter in der Nonne auch viel für die Waldökologie wichtiges Totholz stehen bleiben, mehr noch als bislang geplant. Das geht aus der derzeit laufenden Präzisierung des jährlichen forstlichen Wirtschaftsplanes hervor. Die Überarbeitung folge dabei den Zuarbeiten und Rücksprachen mit wissenschaftlichen Einrichtungen wie der Uni Leipzig, anerkannten Naturschutzverbänden und der Naturschutzbehörde der Stadt Leipzig, heißt es in dem Papier.

Resistenzen bei Eschen herausfinden

Fixiert darin sind ebenso besondere Eschen, die zwar vom Triebsterben befallen sind, aber von denen die Förster glauben, dass sie Chancen auf ein Überleben haben. Diese Bäume stünden unter Beobachtung: „Es gilt Resistenzen herauszufinden und zu fördern“, erklärt Sickert. Europaweit sorgt seit Jahren das „Falsche Weiße Stängelbecherchen (Hymenoscyphus fraxineus)“, ein vermutlich aus Asien stammender Pilz, für ein Absterben ganzer Eschenwälder. Forscher suchten weltweit derzeit nach Lösungen, erklärt Sickert. Eine Folge für Leipzig: „Wir werden in der Nonne unter anderem Ulmen und Linden nachpflanzen. Das Laub der Linde hilft bei der schnelleren Zersetzung des Eschenlaubes und der darin befindlichen Pilze, vermindert damit den Infektionsdruck“, erklärt er.

Maßnahmen sind in diesem Winter laut Plan auch vorgesehen in der Burgaue im Norden. Alle zwei Jahre werde dort ein Stück von einem Hektar Größe in die Mittelwaldbewirtschaftung überführt, erklärt Sickert. Dabei würden auf dem Areal alle großen Bäume entnommen. Was viele nicht wissen: „Der so genannte Schirmhieb dort ist eine Vorschrift aus den Schutz- und Pflegemaßnahmen für das Naturschutzgebiet“, erläutert der Förster. Denn mit der Festsetzung des Schutzstatus vom damaligen Regierungspräsidium seien auch umfangreiche Auflagen erlassen worden, was die Stadt dort zu tun und zu lassen habe. Diesem von Fachleuten erarbeiteten Naturschutzkonzept müsse sich die Stadt mit ihren Arbeiten unterordnen. Ähnlich sei das beim Managementplan für die Flora- und Fauna-Habitate (FFH), der für weite Teile des Auwaldes gelte. Für diese Schutzgebiete gebe es klare Vorgaben, was dort zu tun sei, so Sickert.

Jüngst schlugen angesichts der Pläne für der Winter wieder die Wellen hoch, ein Disput über die Auwald-Zukunft wurde gefordert. Diskussionen darüber gab es jedoch schon viele. In fünf großen Auensymposien seien seit der Wende die Ziele für den Auwald und die Schritte dahin mit Wissenschaftlern und Bürgern immer wieder neu diskutiert worden, erklärt der Förster. Die Stadt stehe in ständiger wissenschaftlichen Begleitung bei den Themen, dazu gebe es die Arbeitsgemeinschaft Stadtwald, in dem etwa mit den Ökolöwen, dem Bund und dem Nabu die geplanten Maßnahmen vorher diskutiert und abgesprochen werden.

„Wir suchen wirklich ständig nach Möglichkeiten, unsere Arbeit zu optimieren“, erklärt der Stadtförster. „Bis jetzt hat uns noch niemand ein schlüssiges anderes Konzept vorgelegt.“ Er sei gerne bereit, ein solches zu überprüfen, sogar auf einer Testfläche auszuprobieren, ruft er Kritikern zu. Nur alles so lassen im Wald und nichts tun, bringe eben auch keinen Erfolg.

Von Jörg ter Vehn