Leipzig

Auf der Fläche des ehemaligen Freiladebahnhofs in Leipzig-Eutritzsch entsteht in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren für etwa eine Milliarde Euro ein komplett neuer Stadtteil. Seit zwei Jahren ringen Kommune, Stadtrat und Investor CG Gruppe um die Details der Bebauung – inklusive Bürgerbeteiligung. Verträge zur „kooperativen Bauentwicklung“ wurden ausgehandelt. Auch mit Blick auf den Rückstand beim Wohnungsneubau in der Messestadt werden nun Wünsche laut, den Anteil der Wohnfläche noch einmal merklich zu vergrößern. Grüne und SPD fordern zudem, dass der Grundstückseigner die Flächen für Schulbau, kulturelle Nutzung sowie für kooperative Wohnprojekte kostenfrei an die Stadt Leipzig überträgt, damit die Kommune dort gestalterischen Einfluss geltend machen kann.

Wie es im Antrag der Stadträte Tim Elscher (Grüne) und Christopher Zenker (SPD) heißt, könnte die nutzbare Fläche im Quartier durch höhere Geschossbauten von 280.000 auf 320.000 Quadratmeter erweitert werden. Dies hätte mehr als 20.000 Quadratmeter zusätzliche Wohnfläche und somit insgesamt 217.000 Quadratmeter für Tausende neue Wohnungen zur Folge. Zudem stiege auch die mögliche Fläche für Gewerbe um 14.000 auf insgesamt 98.000 Quadratmeter an. Im Gegenzug für die Mehreinnahmen möge der Investor der Kommune jedoch auch mehr gestalterische Möglichkeiten auf anderen Flächen einräumen, forderten Elscher und Zenker am Freitag.

Schulen, Kita und Co. – Kulturprojekte erhalten

„Zum Ausgleich dieses wirtschaftlich nicht unerheblichen Vorteils“ für den Investor halten die Stadträte eine „ kostenfreie Übertragung“ mehrerer Grundstücke auf dem Areal „für unbedingt angemessen“, heißt es im Antrag für die Ratsversammlung. Gemeint sind damit die Flächen für zwei Schulneubauten samt gemeinsamem Campus, für eine Kita mit mindestens 330 Plätzen, für eine kleine Kulturmeile und einen Sportpark, für den frühere Lokschuppen als Ort für öffentliche Veranstaltungen und nicht zuletzt für zwei weitere Baufelder, auf denen kooperative Wohnprojekte ein zu Hause finden sollen.

In diesem Zusammenhang machen sich Grüne und SPD auch für den Erhalt bestehender kultureller Nutzung auf der Brachfläche nördlich des Hauptbahnhofes stark – so existiert bereits seit zwei Jahren das Kulturzentrum „So&So“ samt Musikschule auf dem weitläufigen Areal. Diese Projekte sollte auch in ihrer künftigen Umsetzung nicht gefährdet werden, schreiben die Stadträte weiter.

„Das Gelände des ehemaligen Eutritzscher Freiladebahnhofs hat eine Fläche, die in etwa so groß ist, wie drei Viertel der Leipziger Innenstadt. Gerade bei einem so bedeutenden Vorhaben mit Ausstrahlung weit über dieses Quartier hinaus sollten wir ein neues Selbstbewusstsein gegenüber Investoren entwickeln“, sagte Christopher Zenker am Freitag. Neben Wohn- und Gewerbeflächen seien in Wohngebieten auch Schulen und Kitas sowie der Erhalt und die Weiterentwicklung von Kulturangeboten notwendig. „Vor diesem Hintergrund halten wir die Übertragung von Flächen mit vorheriger Angemessenheitsprüfung für ein geeignetes Mittel, um allen Interessen gerecht zu werden“, so Zenker weiter.

Das ehemalige Bahngelände hat eine Fläche von insgesamt 292.000 Quadratmetern. Auf etwas mehr als der Hälfte des Areals sollen Wohn- und Gewerbebauten entstehen. Nach bisherigen Planungen ging man von etwa 2000 neuen Wohnungen aus, die im Quartier entstehen könnten. Gut 40.000 Quadratmeter sind für Grün- und Freiflächen vorgesehen. Innerhalb des Stadtteils soll sowohl eine Grund-, als auch eine weiterführende Schule entstehen. Der Baustart könnte frühestens 2019 erfolgen.

Von Matthias Puppe