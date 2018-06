Leipzig

Wieso dreht sich die Trommel beim Bioabfallsammelfahrzeug oder was ist eine Stubbenfräse? Solche und viele weitere Fragen können Interessierte am Tag der Stadtreinigung am 30. Juni stellen. Nach eigenen Angaben gewährt der Eigenbetrieb auf dem Augustusplatz von 11 bis 16 Uhr einen Einblick in seine Arbeit und Ausrüstung.

Besucher können am „Wettlauf der flotten Besen“ teilnehmen oder sich in den Arbeitsbühnen der Baumpfleger nach oben heben lassen. Außerdem gibt es ein wissenswertes Straßentheater für Groß und Klein mit Herr Stinknich.

