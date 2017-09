Stadtreinigung machen Leipzigs Bäume fit für den Herbst

Leipzig. Leipzigs Bäume werden fit für den Herbst gemacht. Die Leipziger Stadreinigung teilten mit, dass Baumpfleger im Einsatz sind, die morsche Äste und Stämme herunterschneiden. Zudem werden in der Stadt auch zahlreiche neue Bäume gepflanzt. Knapp 1.000 neue Bäume sind bis Ende dieses Jahres geplant: 703 an Straßen, 189 in Parks. Bisher hat die Stadt in diesem Jahr knapp 600 neue Gehölze in die Erde gebracht.

Während die Arbeiten in Parks in der Regel recht unkompliziert sind, sind and der Straße größere Sicherungen nötig. Die Arbeit der Baumpfleger wird im Video erklärt.