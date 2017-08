Stadtwerke Leipzig bauen vier dezentrale Klein-Kraftwerke

Leipzig. Die Leipziger Stadtwerke investieren in 8,8 Millionen Euro in dezentrale Energiestationen. Umweltfreundlich, leise und flexibel sollen die vier neuen Blockheizkraftwerke sein, kündigt das Unternehmen der Leipziger Gruppe am Donnerstag an. 2018 sollen die Kraftwerke in Volkmarksdorf, Zentrum-Ost, Reudnitz und Eutritzsch in Betrieb gehen. Sie produzieren Fernwärme für 400 Haushalte und Strom für bis zu 9000 Haushalte.

Durch die Kraft-Wärme-Kopplung seien die neuen Stationen extrem effektiv und ein Beitrag zur Energiewende in Leipzig. Im Vergleich zur getrennten Erzeugung von Strom und Wärme würden pro Jahr und Kleinkraftwerk 1760 Tonnen CO2 eingespart, so Stadtwerke-Geschäftsführer Karsten Rogall.

Die Stadtwerke Leipzig setzen künftig stärker auf dezentrale Energiestationen: Noch im Herbst sollen in Leipzig vier der kompakten Blockheizkraftwerke entstehen. Diese können laut Unternehmen umweltfreundlich 400 Haushalte mit Fernwärme und 9000 Haushalte mit Strom versorgen. Fotos: Stadtwerke Leipzig Zur Bildergalerie

Die Blockheizkraftwerke werden in ehemalige Umformerstationen eingebaut und seien damit nahezu schalldicht abgeschirmt. „Außerhalb der Gebäude werden sie weniger wahrnehmbar sein als ein Kühlschrank“, so Rogall weiter. Die dezentrale Lösung habe außerdem einen weiteren Vorteil: Sie könnten kurzfristig Strom liefern und damit die schwankende Einspeisung erneuerbarer Energien ausgleichen.

Nur mit einer zunehmend dezentralen Versorgung vor allem mit Wärme seien die Klimaziele in der wachsenden Stadt Leipzig zu erreichen, heißt es weiter. Aktuell betreiben die Stadtwerke 280 dezentrale Anlagen für Kunden aus Gewerbe, Industrie und Wohnungswirtschaft.

