Leipzig

Mike Schirmer hat am Freitag einmal ordentlich am Rad gedreht – und schon war die Brunnensaison 2019 eröffnet. Schirmer (48) ist Leipzigs Brunnenwart und hat als erstes die Anlage am Ringcafé in Betrieb genommen. Im Vorfeld hatte er alle technischen Anlagen überprüft und gewartet.

21 städtische Brunnen und Wasserspiele gehen in diesen Tagen in Betrieb. Gewarnt wird vor dem Baden in den Brunnen. Es besteht Rutsch- und Verletzungsgefahr; außerdem ist eine ausreichende Wasserqualität nicht gewährleistet: Das Wasser bindet umherfliegenden Schmutz und Staub. Die Stadt sucht ständig nach Partnern, die den Betrieb finanziell unterstützen: info@srleipzig.de.

von bm