Leipzig

Nach dem Ende der Classic Open lädt Peter Degner alle Fans, Freunde, Förderer und Sponsoren der traditionsreichen Veranstaltung zu einer Feier ins Taparazzi ein (Reichsstraße 16-18). Beginn ist am Montag um 19 Uhr.

Degner will allen Danke sagen, die ihn in den vergangenen 23 Jahren begleitet haben. „Mit einer musikalischen Reise durch die Musikgeschichte möchte ich das Publikum erfreuen“, sagt der Impresario. „Der Eintritt ist frei.“ Was genau die Besucher erwartet, will Peter Degner noch nicht verraten – Überraschung. Und er macht es noch spannender: Für den Abend kündigt er eine ganz besondere Nachricht an.

Die Classic Open finden nach ihrer 23. Auflage im vergangenen Jahr diesen Sommer erstmals nicht statt. Hintergrund waren Unstimmigkeiten sowie Betrugsvorwürfe, die in einer Anzeige der Stadt mündeten. Die Staatsanwaltschaft hat entsprechende Ermittlungen jedoch eingestellt und Degner damit rehabilitiert. Sein Konzept für die 24. Auflage der Classic Open lehnte die Stadt aber ab. Vom 3. bis 12. August soll nun die „Leipzig Markt Musik“ der Messe-Tochter Fairnet über die neu gestaltete und direkt vor dem Alten Rathaus errichtete Bühne gehen. Das Programm: Kleinkunst, Live-Musik, DVDs. Nicht sehr weit weg von Degners Idee.

Von bm