Leipzig

Die Leipziger Gruppe der Klimaschutz-Initiative „ Fridays for Future“ hat am Freitag nicht demonstriert, sondern ein Workshop-Camp im Clara-Zetkin-Park veranstaltet. Daran haben sich rund 250 Leute beteiligt, teilte „ Fridays for Future“-Organisatorin Carla Reemtsma gegenüber LVZ.de mit. Von 12 bis 17 Uhr hatten sie sich auf der Wiese am Musikpavillon versammelt. Inhalte waren unter anderem Klimagerechtigkeit, Plastikverzicht, erneuerbare Energien und ziviler Ungehorsam.

Zuletzt hatten sich die Kinder und Jugendlichen, die seit Wochen für eine bessere Klimapolitik auf die Straße gehen, am Karsamstag mit dem Bündnis " Leipzig gegen Krieg" zum gemeinsamen Ostermarsch versammelt.

von bm/ CN