Leipzig. Kleine Ursache, große Wirkung: Weil bei einer Routine-Kontrolle des Straßenbelags am Dittrichring ein Straßenschaden festgestellt wurde, sperrte das Verkehrs- und Tiefbauamt die linke Fahrspur in Richtung Süden. Das ist jetzt eine Geduldsprobe für Autofahrer: Täglich bewegen sich tausende Fahrzeuge genervt im Stop-and-Go durch das Nadelöhr. Der Stau reicht oft weit zurück bis an die Kreuzung zum Tröndlinring.

Offiziell gab die Stadt den Termin der Sperrung bis zum 30. Juni an. Ganz so lange soll es aber doch nicht dauern, so Christoph Bock vom Verkehrs- und Tiefbauamt am Montag gegenüber LVZ.de. Der Straßenschaden zwischen Käthe-Kollwitz- und Bosestraße sei eine „erhebliche Gefährdung“ für die Verkehrsteilnehmer. Deshalb habe die Behörde die Stelle sofort abgesichert.

Der Schaden an der Straßenkonstruktion sei erheblich, betreffe auch tiefergehende Schichten. An eine provisorische Reparatur ist deshalb laut Experten nicht zu denken, schon gar nicht bei den aktuellen Minustemperaturen. Die Instandsetzung sei beauftragt, sobald die Witterung das zuließe, hieß es weiter aus dem Verkehrs- und Tiefbauamt. 15.000 Euro kostet die Beseitigung des ärgerlichen Lochs im Ring. „Die Firma steht in den Startlöchern“, versichert Bock.

Und was ist nun mit dem 30. Juni? Das Datum sei vorsichtshalber beantragt worden, hieß es von Seiten der Behörde, als es um die Sicherung der Stelle ging, und noch kein Endtermin für die Arbeiten genannt werden konnte. Bock: „Die Sperrung entfällt natürlich, sobald die Fahrbahnschäden beseitigt sind“.

Von Evelyn ter Vehn