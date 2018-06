Leipzig

Am 23. und 24. Juni kann es in Leipzig rund um die Red-Bull-Arena zu Staus und Umleitungen kommen. Grund sind zwei Stadionkonzerte der deutschen Schlagersängerin Helene Fischer mit jeweils 42.000 Besuchern, so das Ordnungsamt der Stadt.

Am Samstag und Sonntag von jeweils von 10 bis 20:30 Uhr erfolgt eine Sperrung des westlichen und östlichen Waldstraßenviertels. Aus Sicherheitsgründen wird auch die Straße Am Sportforum teilweise gesperrt. Die Waldstraße bleibt aber für den Durchgangsverkehr frei.

Besucher beider Konzerte werden gebeten die ausgeschilderten P+R-Plätze zu nutzen, da nur wenige Parkmöglichkeiten an der Arena zur Verfügung stehen. P+R-Plätze befinden sich am „Völkerschlachtdenkmal“, am „Schönauer Ring“, in der „Plovdiver Straße“ und in „Lausen“.

Auch LVB bringt Fans zu Helene Fischer

Zusätzlich bringen die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) Zuschauer mit weiteren Straßenbahnen vom Hauptbahnhof zum Sportforum. Eine Übersicht über das Fahrplanangebot und die Sonderfahrten hat die LVB veröffentlicht.

Die Eintrittskarte gilt jeweils vier Stunden vor und nach dem Konzert als Fahrkarte für Busse und Straßenbahnen innerhalb des Stadtgebietes.

