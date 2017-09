Stellwerksstörung legt Bahnverkehr im Raum Leipzig zeitweise lahm

Leipzig. Für eine dreiviertel Stunde standen am Leipziger Hauptbahnhof viele Züge still: Technische Probleme haben am späten Freitagvormittag im Großraum der Messestadt zu Verspätungen geführt. Kurz vor 11 Uhr habe es eine Störung im elektronischen Stellwerk auf der Ostseite gegeben, teilte Bahnsprecher Jörg Bönisch auf Anfrage von LVZ.de mit. Betroffen davon waren der Nah- und Fernverkehr, der in Richtung Dresden, Chemnitz, Grimma und Döbeln rollt. Auch im City-Tunnel konnten vorübergehend keine S-Bahnen mehr fahren, so Bönisch.

Anzeigetafel am Bahnhof: Durch die Störung wurden Verspätungen zwischen 10 und 30 Minuten angekündigt. Quelle: Martin Pelzl

Um 11.45 Uhr war die Störung behoben. Der Verkehr rollte wieder an, jedoch mit teils erheblichen Verspätungen. "Wenn es zu einer Störung im Stellwerk kommt, kann man keine Signale und Weichen bedienen", erklärte Bönisch. Wodurch die Probleme verursacht wurden, ist bislang unklar. "Das untersuchen nun die Experten", so der Sprecher.

Es sei damit zu rechnen, dass die Auswirkungen durch Verspätungen auch am Nachmittag noch spürbar seien. Spätestens am Wendepunkt werde versucht, den Fahrplan wieder einzuhalten, so Bönisch.

Erst am Donnerstag hatten Kabeldiebe für erhebliche Störungen im Leipziger Südraum gesorgt. Der Bundespolizei gelang es, einen 30-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen.

nöß