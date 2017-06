Leipzig. Die Stiftung Bürger für Leipzig hat für ihr Projekt „Die Wunderfinder“ mehr als 8000 Euro gesammelt. Damit sei die Stiftung ihrem Jahresziel von 50.000 Euro deutlich näher gekommen, so Angelika Kell vom Vorstand in einer Erklärung. Mit dem Bildungspatenprogramm will die Stiftung Kindern aus sozial benachteiligten Familien Mut machen: Gemeinsam mit ihren ehrenamtlich agierenden Paten gehen die Hortkinder auf Exkursionen und lernen neue Bildungswelten kennen.

Dabei können sie zum Beispiel einem Bäcker über die Schulter schauen, in einem urbanen Garten bei der Ernte helfen, hinter Theaterkulissen oder in Museen schauen.

Im Februar hatte die Stiftung Bürger für Leipzig eine Sparschwein-Spendenaktion gestartet. Stifter, Freunde und Familien haben die Sammel-Schweinchen „adoptiert“ und gefüttert. Von dem Echo sind die Organisatoren überwältigt, denn aus dem privaten Kreis heraus habe sich eine Aktion entwickelt, bei der auch viele Geschäftsleute mitmachten und die Sparschweine aufstellten, heißt es weiter. Am Kindertag wurden die Sparschweine geschlachtet. Das Geld ist für die Gestaltung der Nachmittage gedacht.

Bisher kümmern sich 35 Patinnen und Paten im Alter von 20 bis 72 Jahren um Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren. Jeder Ehrenamtliche geht mit je zwei Kindern an zehn Nachmittagen auf Entdeckungsreise. Zu den Partnereinrichtungen gehören die Adolph-Diesterweg-Förderschule, August-Bebel-Grundschule, Wilhelm-Wander-Grundschule, Hans-Christian-Andersen-Grundschule und das Fröbel Kinderhaus „Groß und Klein“.

Mehr Infos unter www.diewunderfinder.de