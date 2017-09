Störungen an Geldautomaten der Sparkasse in Leipzig und Region

Leipzig. Am Mittwoch können Kunden an den Geldautomaten von 24 Filialen der Sparkasse in Leipzig und Umland kein Geld abheben. Grund ist eine Kabelstörung. „Durch Bauarbeiten ist in der Nähe von Berlin ein Kabel beschädigt worden“, erklärte eine Sprecherin der Sparkasse Mittwochnachmittag. Dadurch sei ein Durchleitungsproblem entstanden. „Es geht nichts verloren. Die Daten sind sicher“, betonte sie weiter. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Bis wann die Störungen noch andauern werden, konnte die Sprecherin nicht sagen. Betroffen seien Filialen in Leipzig Stadt, aber auch in Oschatz und in Torgau.

soa