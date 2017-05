Leipzig . Das sächsische Finanzministerium stellt 60 Millionen Euro zusätzlich für den kommunalen Straßenbau bereit. Nach Angaben der Landtagsabgeordneten Holger Mann und Dirk Panter (beide SPD) erhält Leipzig davon rund 3,2 Millionen Euro für neue und laufende Projekte.

Zu den neuen Projekten zählen die Slevogtstraße zwischen Blücherstraße und Diderotstraße im Leipziger Norden, die Ampelanlage an der Kreuzung Käthe-Kollwitz-/Marschnerstraße im Zentrum der Stadt und die Eisenbahnüberführung Essener Straße. Diese Projekte können den SPD-Abgeordneten zufolge mit je 1,5 Millionen Euro, 266.000 Euro und 65.000 Euro gefördert werden.

„Mit dem frischen Geld kann der Sanierungsstau der vergangenen Jahre weiter abgebaut werden“, freuten sich Mann und Panter in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Nach Angaben des Wirtschaftsministers Martin Dulig (SPD) fließen in diesem Jahr 211 Millionen Euro in die Förderung des Straßen- und Brückenbaus in Sachsen – laut Mann und Panter fast eine Verdoppelung der ursprünglich im Haushalt vorgesehenen Gelder. Die in diesem Jahr bisher zur Verfügung stehenden Mittel hatten nicht ausgereicht, um alle Förderanträge bewilligen zu können.

lis