Sechs auf einen Streich: Die Leipziger Straßenbahnbau-Firma Heiterblick GmbH hat gestern auf einen Ritt sechs Tierpatenschaften im Leipziger Zoo übernommen – und dafür tief in die Tasche gegriffen. Bei den drei großen Patentieren handelt es sich um Elefant (Kostenpunkt 6000 Euro pro Jahr), Löwe und Giraffe (jeweils 2500 Euro pro Jahr). Die drei kleinen Tiere sind alles Vögel, nämlich der Blaukappenhäherling (75 Euro pro Jahr) sowie Kubafink und Madagaskarweber (jeweils 50 Euro pro Jahr.)

Insgesamt freute sich der Förderverein des Zoos, der die Patenschaften verwaltet, somit über eine Zuwendung von 11 175 Euro. Präsident Michael Weichert sprach auch gleich die Einladung zum Zoopatentag Ende Juni aus. Dann sind alle Tierpaten zum kostenlosen Zoobesuch mit individuellen Führungen zu ihren Schützlingen eingeladen.

„Wir wollen, dass die Anlagen so schön bleiben und dass der Zoo als Aushängeschild unserer Stadt sich weiterentwickeln kann“, begründete Geschäftsführer Samuel Kermelk das Engagement seiner Firma. Viele Mitarbeiter gehen gern in den Zoo, „und unsere Kunden reißen sich darum, wer zur Werksabnahme nach Leipzig fahren darf.“ Die Entscheidung, welche Patentiere es werden sollen, sei im Team getroffen worden. „Das sind die Tiere, wo unsere Kinder am längsten stehen bleiben, wenn wir den Zoo besuchen“, ergänzte Kermelk. Er hatte Tochter Magdalena (12) und Sohn Karl (6) gleich mitgebracht. Die beiden schenkten Zoochef Jörg Junhold Tierzeichnungen, die ihre Schwester ihnen mitgegeben hatte.

Die Kinder freuten sich, dass sie aus nächster Nähe mit Giraffenbulle Max und dessen Sohn Mosegi Bekanntschaft schließen konnten – die Langhälse erspähten aus ihrer Höhe, dass es bei den Kindern leckere Apfel- und Möhrenstücke gab. Die beiden Löwen hingegen zeigten sich partout nicht gewillt, ihren neuen Paten ein Stück entgegenzukommen. Sie lagen auf ihrem Hügel in der Sonne und ließen sich durch nichts weglocken. Bereichsleiter Jens Hirmer beantwortete einige Fragen. Unter anderem die, ob das Löwenpaar ein echtes Paar ist, das auch Nachwuchs bekommen soll? „Sie arbeiten daran“, meinte er lächelnd.

Die Heiterblick GmbH hat ihren Sitz übrigens nicht in Heiterblick, sondern in der Spinnereistraße in Lindenau. Aber früher als ehemalige LVB-Werkstatt war sie in Heiterblick ansässig. Das Unternehmen hat bis 2013 den Leoliner für Leipzig produziert. Aktuell werden gerade 153 Straßenbahnen für Hannover gefertigt, danach folgen Bahnen für Bielefeld und Dortmund. Eine neue Straßenbahn kostet je nach Ausstattung übrigens zweieinhalb bis fünf Millionen Euro.

Von Kerstin Decker