Noch bis Anfang Oktober reparieren die Leipziger Verkehrsbetriebe die Gleise an der Haltestelle Goerdelerring. Die Straßenbahnlinien 1, 9 und 14 fahren ab Samstag in dem Bereich zwar wieder in ihrem gewohnten Linienweg, insgesamt kommt es ab Montag aber weiter zu Umleitungen.