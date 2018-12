Leipzig

Vor acht Monaten beschloss der Stadtrat, Grundstückseigentümer künftig nicht mehr an den Kosten des Straßenausbaus vor ihrer Haustür zu beteiligten. Die Verwaltung sollte bis Ende Juni einen Beschlussvorschlag zur Außerkraftsetzung der sogenannten Straßenausbaubeitragssatzung vorlegen. Doch das Rathaus spielt auf Zeit und hat bis heute nichts unternommen. Nun will die CDU-Fraktion den Ratsbeschluss vom April gerichtlich umsetzen lassen.

Keine Reaktion trotz mehrfacher Aufforderung

Vor dem Verwaltungsgericht reichte die Fraktion deshalb am Donnerstag Klage gegen Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). „Trotz mehrfacher Nachfragen und Erinnerungen ist dem Stadtrat bis heute keine Satzung zur Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung vorgelegt worden“, kritisierte am Freitag CDU-Fraktionschef Frank Tornau die Untätigkeit der Verwaltung. „Der OBM sitzt den Ratsbeschluss einfach aus.“ Dabei war das Votum im Frühjahr deutlich. 47 Ratsmitglieder sprachen sich gegen die Straßenbeiträge aus, 16 waren dagegen, sie abzuschaffen, drei Stadträte enthielten sich. Die Stimmen der Beitragsgegner kamen – bis auf die Grünen – aus allen Fraktionen.

„Wir lassen uns Ignoranz des OBM nicht mehr gefallen“

„Wir lassen uns als gewählte Volksvertreter eine derartige Ignoranz des Oberbürgermeisters nicht mehr gefallen. Burkhard Jung ist gesetzlich verpflichtet, Stadtratsbeschlüsse auch dann umzusetzen, wenn sie ihm nicht gefallen“, begründete Tornau den Gang vors Gericht. Dabei steht der CDU-Politiker selbst unter Druck. In jüngster Zeit melden sich in seiner Fraktion immer mehr verärgerte Bürger, werfen der CDU vor, sie habe sich für den Ratsbeschluss im April feiern lassen, bleibe aber die geplante Umsetzung zum 1. Januar 2019 schuldig. Kein Wunder, solange es keinen förmlichen Aufhebungsbeschluss zur Beitragssatzung gibt, solange kann die Stadt weiter munter Rechnungen an betroffene Grundstückseigner verschicken.

Neuer Abschaffungstermin: 31. März 2019

„Der Oberbürgermeister ist gemäß Paragraf 51, Absatz 1, der sächsischen Gemeindeordnung verpflichtet, Beschlüsse des Stadtrates zu vollziehen“, bekräftigte Vize-Fraktionsvorsitzende Andrea Niermann, die hauptberuflich selbst Richterin ist. „Dieser Verpflichtung ist er bis heute nicht nachgekommen. Es ist daher Klage geboten.“ Das Verwaltungsgericht soll den Oberbürgermeister verurteilen, „umgehend, spätestens jedoch bis zum 31. März 2019“, eine Satzung zur Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Leipzig vorzulegen. Die betroffenen Leipziger Bürger hätten ein Recht darauf, dass der Ratsbeschluss endlich umgesetzt wird, „damit sie nicht mehr länger mit Straßenausbaubeiträgen belastet werden“, so Tornau.

1,6 Millionen Euro zahlen Leipziger jährlich für Straßenbau

Seit 22 Jahren beteiligt Leipzig Grundstückseigentümer finanziell am Straßenausbau. In den vergangenen Jahren waren so im Schnitt jeweils 1,6 Millionen Euro in die Stadtkasse geflossen. Demgegenüber standen für die Erhebung jedoch auch Verwaltungskosten von 300 000 Euro. 26 Betroffene klagen außerdem, dabei geht es um 2,7 Millionen Euro.

Jung : „ Anliegerstraßen werden künftig zuletzt saniert“

Vor Jugendlichen hatte Oberbürgermeister Jung erst kürzlich wieder seine Vorbehalte gegen die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge bekräftigt. Bei der Veranstaltung im Neuen Rathaus wollte ein Schüler wissen, wann die derart mit Schlaglöchern übersäte Anliegerstraße vor seinem Haus, in der das Auto seiner Mutter immer wieder auf der Fahrbahn aufsetze, repariert wird. „Es gibt für die Straßeninstandsetzung einen Prioritätenplan, der abgearbeitet wird“, sagte Jung. Weil die Erneuerung von Anliegerstraßen bislang zu 75 Prozent von den Anliegern refinanziert werden muss, werde die Sanierung solcher Straßen ohne Anliegerbeiträge „viel schwieriger“. Jung: „ Anliegerstraßen werden deshalb künftig zuletzt saniert – es sei denn, es besteht Gefahr für Leib und Leben.“

Stadtverwaltung von Klage irritiert

Die Stadtverwaltung zeigte sich am späten Freitagnachmittag auf LVZ-Anfrage von der Klage der CDU-Fraktion „irritiert“. Der Entwurf der Vorlage einer Aufhebungssatzung sei „aufgrund der schwierigen rechtlichen Materie“ vorab an die Landesdirektion zur Prüfung weitergeleitet worden. Darüber sei der Stadtrat informiert gewesen. „Eine Prüfung erst nach ergangenem Satzungsbeschluss hätte rechtliche Risiken beinhaltet“, so ein Sprecher. Die Stellungnahme der Landesdirektion liege nunmehr seit Oktober vor. Der Stadtrat erhalte die formale Aufhebungssatzung im Januar zur Beschlussfassung.

Von Klaus Staeubert