Leipzig. Ab dem 1. September wird der Belag der Prager Straße zwischen den Kreuzungen Karl-Siegismund Straße und Mühlstraße sowie Philipp-Rosenthal- und Kregelstraße erneuert. Wie das Verkehrs- und Tiefbauamt mitteilte, sollen die Bauarbeiten in drei Phasen durchgeführt werden. Der Straßenbahnverkehr bleibt dabei aufrecht erhalten. Für den KFZ-Verkehr hingegen kommt es bis zum 2. Oktober zu Einschränkungen.

In der ersten Bauphase vom 1. bis zum 16. September wird der Verkehr in beide Richtungen auf der Fahrbahn stadteinwärts geleitet. Am Wochenende des 17. und 18. September wird die Straße dann ab dem Ostplatz und südlich der Philipp-Rosenthal-Straße und Kregelstraße voll gesperrt. Stadtauswärtig soll der Verkehr über die Johannisallee umgeleitet werden, stadteinwärts gibt es eine Umleitung An der Tabaksmühle und über die Strecke Schönbachstraße-Stötteritzer Straße-Riebeckstraße-Oststraße.

In der zweiten Bauphase bis zum 25. September wird der Verkehr in beiden Richtungen über die stadtauswärtigen Fahrbahn geführt. In Phase drei der sogenannten Deckenerneuerung ist die Prager Straße wieder in beide Richtungen befahrbar. Allerdings wird die Riebeckstraße östlich der Prager Straße voll gesperrt. Am 2. Oktober soll der Großteil der Bauarbeiten dann beendet sein. Restarbeiten werden voraussichtlich noch bis zum 8. Oktober ausgeführt. Detaillierte Informationen zur Verkehrsführung gibt es auf den Seiten der Stadt.

