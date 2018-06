Leipzig

Johann Sebastian Bach soll bei dem Fest zu seinen Ehren in Leipzig konkurrenzlos bleiben. Zumindest im Umfeld der früheren Wirkungsstätte Bachs, der Thomaskirche, ist Straßenmusik während des Bachfestes vom 8. bis 17. Juni untersagt, wie die Stadt Leipzig am Freitag mitteilte. In der Vergangenheit hätten Darbietungen von Straßenmusikanten störend auf Motetten, Konzerte oder Tonaufnahmen gewirkt, hieß es. Es habe eine „Tendenz mit anwachsendem Störungspotenzial“ geben. "Gerade an sensiblen Einrichtungen wie Kirchen besteht ein besonderes Ruhebedürfnis, weshalb möglichst im Vorfeld bei den Musikern das Bewusstsein geweckt werden soll, den Standort außerhalb der Hörweite zu wählen", heißt es weiter.

Das Verbot gilt für die Bereiche Thomaskirchhof, Thomasgasse, Ditrichring, Klostergasse, Sporergasse und Burgstraße.

Beim Bachfest stehen rund 160 Veranstaltungen auf dem Programm. Bach (1685-1750) war in Leipzig Kantor des Thomanerchors. Er lebte und wirkte 27 Jahre in der Stadt, seine bedeutendsten Kompositionen entstanden dort.

LVZ