Lokales Reparatur läuft - Straßensperrung: Trinkwasserleitung in der Südvorstadt beschädigt Eine 104 Jahre alte Trinkwasserleitung in der Leipziger Arthur-Hoffmann-Straße ist beschädigt. Wegen der Reparaturarbeiten gibt es in dem Bereich in der Südvorstadt eine Vollsperrung.

Wegen einer Havarie an der Trinkwasserleitung musste die Arthur-Hoffmann-Straße in Leipzig am 14.9.2018 in dem Bereich gesperrt werden. Quelle: Dirk Knofe