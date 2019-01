Leipzig/Halle

Ein Warnstreik des Sicherheitspersonals hat am Dienstag den Flugverkehr an den Airports Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt teilweise lahmgelegt 28 von 50 Flügen mussten in Leipzig/Halle gestrichen werden.

Betroffen von den Ausfällen sind im Laufe des Tages die Verbindungen von und nach Frankfurt/Main, München, Köln/ Bonn, Düsseldorf und Stuttgart. Rund 70 Mitarbeiter des Sicherheitspersonals nahmen in Leipzig an dem Streik teil. In Dresden waren es 60 und in Erfurt rund 20 Teilnehmer.

Von 4 Uhr bis 10.30 Uhr zogen die Streikenden am Leipziger Flughafen zweimal durch das Terminal-Gebäude. Dabei machten die Teilnehmer und die Gewerkschaft Verdi mit Trommeln und Trillerpfeifen auf sich aufmerksam. Mit dem Streik wollen sie eine bundesweite Gleichstellung der Stundenlöhne auf 20 Euro erreichen.

Während des Streiks betonten sie, dass sie niemandem den Urlaub vermiesen wollten. Einige Mitarbeiter des Sicherheitspersonals streikten nicht mit, sondern arbeiteten ebenso wie die Beamten der Bundespolizei, so dass einige Flüge durchgeführt werden konnten. Teilweise mussten Reisende aber fünf Stunden vor Abflug am Flughafen sein.

