Leipzig

Die Deutschrock-Band Böhse Onkelz hat am vergangenen Wochenende rund 80 000 Fans auf der Neuen Messe begeistert – aber auch eine ganze Menge Leipziger brüskiert.

Am LVZ-Lesertelefon gab es am Montag zumindest nur dieses eine Thema. „So etwas habe ich noch nie erlebt, obwohl ich schon 40 Jahre hier wohne“, klagte Bärbel Marx aus Schönefeld. „Das gesamte Stadtgebiet Nord und Nord-Ost wurde beschallt in einer Lautstärke, die nur zu ertragen war, wenn man die Fenster schloss und die Ohren zuhielt.“ Ihr sei völlig unklar, wer so etwas zulasse.

Auch Erika Werner aus Mockau sagte: „Ich weiß wirklich nicht, warum mit dieser Lautstärke gearbeitet werden muss. Thekla, Mockau und die Nachbarorte bekamen ab Mittag die volle Dröhnung ab. Und das bis 0 Uhr.“ Es sei schlichtweg unerträglich gewesen. „Als wäre der Krieg ausgebrochen. Muss man denn so etwas genehmigen?“, fragt Werner. Und Detlef Krüger aus Sellerhausen meinte: „Die hätten zumindest die Bühne anders drehen sollen. Dann wäre es nicht so schlimm geworden.“ Aber wer keine Karten für das Konzert bekommen hat, hätte auch in seine – Krügers – Wohnung kommen können. „Da war es genauso laut.“ Wer das „verbockt“ habe, wüsste Krüger gern. „Wahrscheinlich war der Wind am Ende wieder schuld“, mutmaßt er sarkastisch. „Also muss die Polizei jetzt einen Haftbefehl für den Wind ausstellen.“

Lautstärke für Anwohner zumutbar?

Nicht ganz so drastisch sieht es Wolfgang Thiele aus Thekla. „Aber die Verantwortlichen im Rathaus müssen doch einfach mal kontrollieren, ob die Lautstärke eines solchen Konzertes zumutbar ist.“

Aus dem Umweltamt des Leipziger Rathauses hieß es dazu am Mittwoch, die Erteilung einer Genehmigung für Veranstaltungen im Rahmen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sei rechtlich nicht vorgesehen. „Um jedoch die Beeinträchtigungen für die Anwohner auf ein zumutbares Maß zu begrenzen, wurde durch das Amt für Umweltschutz eine immissionsschutzrechtliche Anordnung erlassen, mit welcher der Veranstalter verpflichtet wurde, Lärmschutzmaßnahmen durchzuführen.“

Dabei lasse die Freizeitlärmrichtlinie von Bund und Ländern bei seltenen Ereignissen wie dem erwähnten Festival „Matapaloz“ durchaus einen erhöhten Beurteilungspegel zu. Auch sei eine Verschiebung der Nachtzeit um bis zu 2 Stunden auf maximal 24 Uhr zulässig.

Immissionen auf 70 dB(A) begrenzt

Im konkreten Fall seien die Immissionswerte am nächstgelegenen Wohngebiet auf 70 dB(A) begrenzt worden. Durch technische Maßnahmen wie die Anordnung der Lautsprecheranlagen habe die Lärmbelastung auf ein Minimum reduziert werden müssen, des Weiteren sei der Schallpegel im Zuschauerbereich begrenzt worden, erklärte das Rathaus.

Durch den Veranstalter sei ein Einpegelungsprotokoll für die Soundanlage zu erstellen gewesen, die gesamte Veranstaltung habe durch ein unabhängiges Sachverständigenbüro für Akustik begleitet werden müssen, welches auch Überwachungsmessungen durchzuführen hatte.

Laut Rathaus hatte der Veranstalter die Anwohner außerdem über die Veranstaltung zu informieren und die Erreichbarkeit im Fall von Anwohnerbeschwerden über eine Telefonhotline sicherzustellen.

Mitarbeiter des Amtes für Umweltschutz führten zusätzlich Messungen an ausgewählten Messorten durch. „Nach Vorlage der Messberichte erfolgt die Auswertung der Einhaltung der angeordneten Schallschutzmaßnahmen, gegebenenfalls werden weitergehende Maßnahmen geprüft“, hieß es als Zwischenstand aus dem Umweltamt.

Und als Trost für die Anwohner wurde versichert, „weitere geplante Veranstaltungen dieser Art im Bereich der Neuen Messe sind dem Amt für Umweltschutz nicht bekannt“.

Von Roland Herold