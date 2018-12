Leipzig

Als Initiativgruppe setzt sie Impulse für das Lichtfest und fürs Gedenken an die Friedliche Revolution. Doch in der Gruppe wird offenbar heftig um die inhaltliche Ausrichtung gestritten. Das Zeitgeschichtliche Forum hat inzwischen seine Mitarbeit ausgesetzt. Im LVZ-Interview äußert sich Michael Kölsch, der Sprecher der Gruppe, zur Situation.

In der Gruppe gibt es offenbar einen heftigen Streit, wie das Lichtfest und das Gedenken an die Friedliche Revolution in Zukunft aussehen soll. Über Streitigkeiten wird Stillschweigen vereinbart. Trotzdem dringen immer wieder Brocken nach draußen, die nicht immer ein gutes Bild zeichnen. Warum versuchen Sie, die Diskussion unter dem Deckel zu halten?

Bei den Streitigkeiten, die Sie meinen, ging es nicht um die inhaltliche Ausein­andersetzung mit dem Lichtfest. Es ging dabei lediglich um Umgangsformen innerhalb der Gruppe. Tobias Hollitzer (Leiter der Gedenkstätte des Museums in der Runden Ecke, d. Red.) hat, wie Sie wissen, in diesem Zusammenhang eine Rolle gespielt ( Rolf Spring, ehemaliger Leiter der Volkshochschule, hatte zunächst Hollitzers Abwahl beantragt, den Antrag dann aber wieder zurückgezogen, d. Red.). Wir haben ernsthaft und leidenschaftlich diskutiert. Solche internen Angelegenheiten gehören nicht in die Öffentlichkeit. Sie dürfen nicht verwechselt werden mit Auseinandersetzungen in der Sache.

„Um beste Form des Erinnerns wird gerungen“

Also gibt es keine Krise?

Nein. Der Zwist hinsichtlich der Umgangsformen innerhalb der Gruppe ist beigelegt. Um die beste Form des Erinnerns an die Friedliche Revolution, respektive ein Lichtfest, das möglichst viele Menschen anspricht, wird nach demokratischen Regeln gerungen.

Nun ist es aber schon ein schwerwiegender Akt, dass das Zeitgeschichtliche Forum seine Mitgliedschaft in der Initiativgruppe ruhen lässt.

Das ist in der Tat sehr bedauerlich und wohl auf ein Missverständnis zurückzuführen. Direktor Jürgen Reiche hatte vorgeschlagen, dass Einrichtungen wie das Zeitgeschichtliche Forum, das Archiv Bürgerbewegung, die Runde Ecke, die BStU und die Stiftung Friedliche Revolution gesetzte Mitglieder im zu gründenden „Kuratorium Friedliche Revolution 1989“ sein sollten. Laut sächsischer Gemeindeordnung geht das aber nicht. Möglich ist eine Personenwahl, nicht aber die einer Institution. Da waren uns leider die Hände gebunden.

Kölsch : Ringen nach demokratischen Regeln

Wie können Sie nun weiter zusammenarbeiten?

Wir müssen noch zwei Delegiertenplätze im Kuratorium sowie die Stellvertreter nachwählen. Herr Reiche könnte am 10. Januar gewählt werden. Darüber will ich mit ihm reden und ihn bitten, seine Entscheidung zu überdenken.

Es wird über politische Strömungen in der Gruppe geredet. Wer kämpft da um die Deutungshoheit der Friedlichen Revolution?

Ich selbst bin im Westen sozialisiert und wäre töricht, die Deutungshoheit über 1989 überhaupt anzustreben. Um die beste Form der Erinnerungskultur hingegen ringe ich und ringt die Initiativgruppe engagiert und nach demokratischen Regeln. Die konservative Fraktion stellt dabei das reine Erinnern und die historische Aufarbeitung in den Vordergrund, wohingegen die – ich nenne sie einmal – progressive Fraktion die künstlerische Verhandlung von ’89, die Herstellung historischer Bezüge und die Diskussion um aktuelle politische und gesellschaftliche Themen anstrebt. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich mich zur letztgenannten Gruppe zähle. Gleichwohl bin ich überzeugt, dass sich beide Haltungen sehr gut zusammenführen lassen. Es gibt hierfür genug Raum in der Stadt und genug Zeit am 9. Oktober selbst sowie an den Tagen davor und danach.

Wie fühlen Sie sich als gebürtiger Westdeutscher unter den Bürgerrechtlern?

Ich habe großen Respekt vor ihnen. Selbst bezeichne ich mich aber nicht als Bürgerrechtler, wenn Sie das meinen. Bürgerrechtler haben 1989 Gesundheit und Freiheit riskiert. Ein solches Risiko musste ich bisher zum Glück noch nicht auf mich nehmen. Dennoch setze ich mich für Freiheit und Gerechtigkeit ein und habe dafür die Stiftung Friedliche Revolution mitgegründet. Im Westen sozialisiert, wohne ich seit 1990 in Leipzig. Habe meine Brücken in der Residenzstadt München abgebrochen, weil ich wollte, dass meine Kinder in der Bürgerstadt Leipzig aufwachsen. Ich glaube legitimiert zu sein, mich mit 1989 auseinanderzusetzen. 2007 bereits habe ich als Grüner im Stadtrat gefordert, dass die Friedliche Revolution 1989 angemessen zu würdigen sei und das Lichtfest nicht in erster Linie dazu dienen darf, Leipzig als touristische Attraktion zu vermarkten.

Kölsch : Reden waren hörenswert

Wie zufrieden sind Sie mit dem Lichtfest der letzten Jahre?

Ich sehe, dass die Lichtfeste der letzten Jahre gut besucht waren. Auch von jungen Menschen...

... die mit einer Kerze dastehen und sich oft gar nicht für das Bühnenprogramm interessieren?

Das nehme ich anders wahr. Ich finde es wichtig, dass die Botschaft von 1989 auch künstlerisch verhandelt wird. Dadurch ist ein tieferes und nachhaltigeres Eindringen in die Thematik und damit ein emotionales Verstehen möglich. Einen Großteil der künstlerischen Darbietungen fand ich gut, habe aber auch Verständnis dafür, dass viele Menschen dazu keinen Zugang hatten. Nehmen Sie zum Beispiel die Reden von Gesine Oltmanns, Burkhard Jung und Michael Kretschmer am vergangenen 9. Oktober auf dem Augus­tusplatz oder die Rede zur Demokratie in der Nikolaikirche von Frau Däubler-Gmelin. Allesamt waren wirklich hörenswert.

Kölsch : Keine Sternstunde des Lichtfestes

Da tauchen beispielsweise Fußballverbandsvertreter auf der Bühne auf, die gar keinen Bezug zum Herbst ’89 haben. Sind die Mottos thematisch beliebig?

Dieser Auftritt war sicherlich keine Sternstunde des Lichtfestes. Meine Meinung zu den Mottos: Die Friedliche Revolution an sich ist so stark. Um sich an sie zu erinnern und sich mit ihr auseinanderzusetzen bedarf es keines Mottos.

Das Lichtfest als touristische Attraktion – erleben Sie das jetzt so?

Nein. Ich nehme das Lichtfest nicht als Marketinginstrument wahr. Es richtet sich nach meinem Eindruck in erster Linie an die Menschen, die 1989 dabeiwaren. Dennoch begrüße ich es, dass der 9. Oktober mittlerweile weit über unsere Stadtgrenzen hinweg ausstrahlt und als das Feiern einer einzigartigen, positiven, historischen Erfahrung verstanden wird. Ohne diese Strahlkraft wäre auch die so wichtige Botschaft, die von der Friedlichen Revolution 1989 ausgeht, nämlich dass sich das gewaltfreie, gemeinsame Eintreten für Freiheit und Gerechtigkeit lohnt, nicht ausreichend zu vermitteln. Und diese Botschaft auszusenden, verstehe ich als Aufgabe unserer Stadt.

Was wünschen Sie sich für 2019?

Ich wünsche mir, dass der 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution würdig gefeiert werden kann und dass die Choreografie des 9. Oktober sowohl denen gerecht wird, die keinen Zugang zur künstlerischen Interpretation haben, als auch denen, die historische Bezüge und den Brückenschlag von 1989 in Gegenwart und Zukunft erwarten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dies der Initiativgruppe im vertrauensvollen Zusammenspiel mit dem „Kuratorium Friedliche Revolution 1989“ und Leipzig Tourismus und Marketing gelingen wird.

Von Mathias Orbeck