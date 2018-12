Wenn Krankenhäuser gegen Krankenkassen vors Sozialgericht ziehen, ist oft viel Geld im Spiel. In der Regel geht es um verweigerte Vergütungen für erbrachte Behandlungsleistungen. In einem aktuellen Streitfall zwischen dem Herzzentrum Leipzig und der Barmer Krankenkasse wird mit harten Bandagen gerungen – um 120 000 Euro plus Zinsen.