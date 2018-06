Leipzig

Wohnraum wird knapp, die Mieten steigen – das trifft in Leipzig auch viele Studierende. Künftig könnte in Leipzig selbst ein Wohnheimplatz mit der BAföG-Pauschale von 250 Euro kaum noch zu finanzieren sein. Die Studentenvertretung der Uni Leipzig und das Leipziger Studentenwerk schlagen Alarm und werben für die Unterstützung einer bundesweiten Petition gegen Wohnungsnot.

Rund 40.200 junge Leute studierten im Wintersemester 2016/17 in Leipzig, mehr als 30.000 an der Universität. Lange galt die Pleißestadt als Eldorado für günstige WG-Zimmer. Jetzt hoffen immer mehr junge Leute auf einen bezahlbaren Wohnheimplatz. Die Nachfrage steige spürbar, so Andrea Diekhof, Geschäftsführerin des Leipziger Studentenwerks. Gerade zum Wintersemester landen viele Anwärter dann erstmal auf der Warteliste.

Küchen und Bäder renovieren

In 16 Häusern vom Altbau bis zum Plattenbau bietet das Studentenwerk derzeit 5200 Plätze an. Die Mieten für ein möbliertes Zimmer liegen aktuell zwischen 170 und 270 Euro, inklusive Nebenkosten. Die Durchschnittsmiete betrage zum Beginn des kommenden Wintersemesters 230 Euro, so das Studentenwerk.

Die Krux: Viele Wohnheime wurden zuletzt in den 1990er-Jahren auf Vordermann gebracht. Damals habe man staatliche Fördermittel bekommen, so das Studentenwerk. Jetzt müssen in zahlreichen Häusern Küchen, Bäder und die Hausleitungen erneuert werden. „Besonders betroffen sind die Plattenbauten“, heißt es auf Anfrage.

Hunderte Plätze weniger

Wenn Studenten dort leben und lernen, können nicht gleichzeitig die Arbeiter anrücken, betont das Studentenwerk. Praktisch heißt das: Von März bis September fallen bei einer Baumaßnahme einige hundert Wohnheimplätze weg. Danach werden sie oft teurer. Das Studentenwerk verweist darauf, dass die Baupreise steigen und seit 2003 die staatlichen Fördermittel versiegt seien.

Stattdessen investiere das Leipziger Studentenwerk bereits seit rund drei Jahren in größere Modernisierungen, und zwar ausschließlich Eigenmittel. Jährlich werden 2,2 Millionen Euro für die Instandhaltung und weitere zwei Millionen Euro für weitergehende Sanierungen aufgewendet, heißt es weiter.

Studentenwerk startet Online-Petition

Häuserweise werde die Renovierung weitergeführt, aktuell stehe das Wohnheim Tarostraße auf dem Plan. Das Studentenwohnheim „Straße des 18. Oktober“ wurde bereits renoviert. Dort kostet ein saniertes Zimmer nun 270 bis 290 Euro, ein Apartment 300 Euro – und liegt damit 20 bis 50 Euro über der BAföG-Pauschale. Um weiter bezahlbare Mieten anbieten zu können, benötigen die sächsischen Studentenwerke dringend wieder eine staatliche Förderung für die Sanierungsarbeiten, so das Leipziger Studentenwerk.

Die Kampagne „Kopf braucht Dach“ des Deutschen Studentenwerks Berlin (DSW) sammelt in einer Online-Petition Unterschriften und Statements, die dem Thema mehr Aufmerksamkeit sichern sollen.

Auf der Petitions-Plattform äußert sich Unterzeichnerin Sanny P. auch zur Situation in der Messestadt: „Die Wohnungssituation in Leipzig, in Deutschland ist gefährlich. Die Studentinnen können sich ihren Wohnraum kaum noch finanzieren, ohne dass das Studium darunter leidet. Das muss geändert werden!“

Von Evelyn ter Vehn