An deutschen Hochschulstandorten müssen Studierende mit immer höheren Mieten klarkommen. Das geht pünktlich zum Semesterstart aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervor. Grundlage der Untersuchung sind Daten der zwei Online-Wohnungsbörsen wg-suche.de und immobilienscout24.de für den freien Wohnungsmarkt.

Demnach lag der Preisanstieg seit 2010 je nach Region zwischen 9,8 (Greifswald) und 67,3 Prozent (Berlin). Auch in Leipzig sind die Mieten in die Höhe geschossen. Während Studierende hier vor acht Jahren für eine 30-Quadratmeter-Wohnung etwa 220 Euro bezahlen mussten, werden heute rund 300 Euro fällig. Dennoch gehört die Messestadt mit dem Ruhrgebiet und Magdeburg weiterhin zu den günstigsten Hochschulstandtorten in Deutschland.

München ist Mietmeister

München steht im Ranking hingegen seit Jahren an der Spitze. Für eine ebenfalls 30 Quadratmeter große Wohnung bezahlten Studierende in der bayerischen Landeshauptstadt 2010 bereits 450 Euro. Seitdem sind die Mieten noch einmal extrem gestiegen: 635 Euro kostet laut IW mittlerweile die Musterwohnung und damit mehr als doppelt so viel wie in der sächsischen Messestadt.

Wie unterschiedlich die Belastungen für Studierende tatsächlich sind, verdeutlich eine interaktive Grafik, die vom IW parallel zur Studie veröffentlicht wurde. Kreise zeigen auf einer Deutschlandkarte, wie es an den Hochschulstandorten um die Mieten steht – je größer der Kreis, desto höher die Miete.

Laut Grafik bezahlt ein Student in Leipzig für eine 20-Quadratmeter-Wohnung, die relativ weit vom Campus entfern ist und über eine einfache Ausstattung verfügt, beispielsweise 131 Euro. In anderen Städten wie Hamburg oder Berlin werden unter ähnlichen Bedingungen fast 300 Euro fällig.

Einkommen wächst langsamer Mieten

Auch Studierende mit höherem Wohnanspruch können je nach Hochschulstandort mit völlig unterschiedlichen Belastungen konfrontiert sein. Eine 40-Quadratmeter-Wohnung in Uni-Nähe und mit gehobener Ausstattung kostet in Leipzig laut Studie 433 Euro. In München überschreitet eine ähnliche Wohnung bereits die 1000-Euro-Grenze.

Was der Mietanstieg der vergangenen Jahre für das Leben der Studenten bedeutet, zeigt ein Blick auf ihr Budget: Laut neuester Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks haben Studenten im Monat 918 Euro zur Verfügung. 2012 lag der Durchschnitt bei 842 Euro – das Einkommen ist also seitdem nur um rund neun Prozent gestiegen. Je nach Hochschulstandort geht zwischen rund einem und zwei Dritteln des Geldes für die eigenen vier Wände drauf.

