Leipzig

Die Pläne für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig haben in der Vergangenheit für viel Diskussion gesorgt. Doch laut einer aktuellen Studie würde ein Großteil der Messestädter ein Denkmal befürworten. Demnach sprechen sich knapp 80 Prozent der Leipziger für das Denkmal in der Stadt aus, teilte die Stiftung Friedliche Revolution am Dienstag mit. Bundesweit hätten sich 70 Prozent der Befragten für die Pläne ausgesprochen.

Zudem stimmten etwa Dreiviertel der Leipziger beziehungsweise 63 Prozent der Bundesbürger der Aussage zu, für ein abstraktes Thema wie „Freiheit – Einheit – Demokratie“ sei ein Ort des Gedenkens in Leipzig gut. 85 Prozent der Messestädter finden zudem, dass die Bevölkerung bei einem solchen Denkmal mitentscheiden sollte.

Für die Studie, die das Leipziger „Hitschfeld Büro für strategische Beratung“ im Auftrag der Stiftung Friedliche Revolution durchführte, wurde den Angaben zufolge „ein repräsentativer Querschnitt der Leipziger Bevölkerung und zum Vergleich ein repräsentativer Querschnitt der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik“ befragt. Angaben zum Erhebungszeitraum und der Anzahl der insgesamt Befragten machte die Stiftung bisher nicht.

Von jhz