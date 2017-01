Leipzig. In der Nacht haben die ersten Ausläufer des Sturmtiefs Egon die Messestadt erreicht. Kräftiger Wind blies der Leipzigern am Morgen entgegen. Zu Schäden kam es nach ersten Erkenntnissen bisher allerdings nicht, wie es aus der Leistelle der Feuerwehr gegenüber LVZ.de hieß. Anders dagegen in Westdeutschland. Dort führte der Sturm in der Nacht zu umgestürzten Bäumen, gesperrten Bahnstrecken und Schnee auf den Straßen.

In Sachsen geht es mit dem markanten Wetter allerdings erst los. „Es bleibt aber den ganzen Tag über stürmisch in Leipzig“, sagte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Morgen zu LVZ.de. Windgeschwindigkeiten von 70 bis 80 km/h werden den Tag über erreicht. „Einzelne Böen können es sogar auf 100 km/h bringen“, so Engelmann.

Nach dem zwischenzeitlichen Tauwetter bringt Egon ab dem Vormittag zudem Neuschnee nach Leipzig. Zwischen 10 und 12 Uhr soll es losgehen, bis zum Nachmittag rieseln dann wieder weiße Flocken auf die Pleißestadt. „Fünf Zentimeter Neuschnee werden wir wohl in etwa erreichen“, so Engelmann. Und: „Es sieht derzeit so aus, als ob der Schnee liegen bleibt“. Denn die Temperaturen fallen: War es am frühen Morgen in Leipzig mit rund fünf Grad noch relativ mild, fällt das Quecksilber im Tagesverlauf auf den Gefrierpunkt. Der DWD warnt deshalb vor glatten Straßen und Schneeverwehungen.

Richtig winterlich wird es erneut im Erzgebirge. Dort erwartet der Wetterexperte bis zum Abend 15 Zentimeter Neuschnee, Orkanböen und starke Schneeverwehungen. Böen der Windstärke 11 wurden am Freitag im Raum Chemnitz und Schleiz gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Auf dem Fichtelberg brachte es der Wind auf eine Geschwindigkeit von bis zu 146 Kilometer pro Stunde - das entspricht einem Orkan.

In Thüringen kam es zu Verkehrsbehinderungen. In der Nähe von Gera stürzte ein Baum auf ein Auto, Zufahrtsstraßen zur Autobahn 71 bei Gräfenroda mussten wegen Schneeglätte gesperrt werden. Im sachsen-anhaltischen Wettin sagte ein Gymnasium aus Sicherheitsgründen den Unterricht für Freitag ab. In Chemnitz wurden die Märkte wegen des Sturms abgesagt.

Winterliches Wochenende und Dauerfrost

Am Wochenende bleibt es winterlich. „In der Nacht zu Samstag und bis Montag hin wird es immer wieder schneien“, so Engelmann. Richtig kalt wird es dann zu Wochenbeginn: Der Deutsche Wetterdienst erwartet Dauerfrost.

luc (mit dpa)