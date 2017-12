Südtiroler-Tage in der City und „Weihnachten am Kreuz“ im Connewitz

Leipzig. Zottelige, gehörnte Wesen auf dem Weihnachtsmarkt in der City? Zu den Südtiroler Tagen sind am Freitag und Samstag (13 / 16 Uhr) „Krampusse“ unterwegs. Die gehören zum regionalen Brauchtum und tauchen in Südtirol an der Seite des heiligen Nikolaus auf, und wer nicht brav war – der wird schon sehen…

Von Bestrafung konnte in Leipzig keine Rede sein, stattdessen erwarten die Leipziger bis zum Sonntag südtiroler Klänge mit Alphornbläsern auf der Marktbühne und Spezialitäten im Südtiroler Dorf auf dem Augustusplatz.

Wer raus möchte aus dem City-Trubel, findet in der Adventszeit außerdem zahlreiche Alternativen:

Weihnachten am Kreuz

Für viele das Original der alternativen Weihnachtsmärkte in Leipzig, Kult und überhaupt unverzichtbar: Ab 8. Dezember heißt es wieder zehn Tag lang „Weihnachten am Kreuz“ unter dem Dach der Werk2-Kulturfabrik. Köstlichkeiten und kleine Schätze aus Holz und Edelmetall kann man hier entdecken, oder einfach bei Kakao und Glühwein Freunde treffen. Der Weihnachtsstress darf draußen bleiben, Kinder sind erwünscht: Malen, Basteln und Theater werden ihnen gefallen. Geöffnet am 8.12. von 16-22 Uhr, am Wochenende ab 13 und in der Woche ab 14 Uhr.

8. – 17. Dezember

Adventsmarkt in der Mädlervilla

Mit familiärer Atmosphäre im Garten des herrschaftlichen Hauses lockt der Adventsmarkt in die Mädlervilla in der Leutzscher Hans-Driesch-Straße 2. Im Gartenhaus und in der Villa kann man von Bio-Tee über Selbstgenähtes aus Hanf bis zu Upcyclingprodukten aus altem Besteck ausgefallene Mitbringsel entdecken. Am Freitag, 8. Dezember, stimmen ab 19 Uhr die Turmbläser mit weihnachtlicher Musik auf das Geschehen ein. Cool für die Kleinen: Märchenteppich, Ponyreiten und mehr.

8. – 10. Dezember

Weihnachtsmarkt im Kupfersaal

Der Kupfersaal öffnet erstmals für einen alternativen Weihnachtsmarkt mit Angeboten junger, regionaler Designer. Das Versprechen: „Es wird gehandelt, gesungen, geschminkt und geknuspert.“ Hier muss man Eintritt zahlen: 1 Euro für Erwachsene, Kinder unter 14 Jahren frei. Geöffnet am 8.12. von 12-21 Uhr, 9.12. von 10-21 Uhr und 10.12. von 10-20 Uhr.

8. – 10. Dezember

Veganer Weihnachtsmarkt

Auf dem Gelände der Feinkost in der Südvorstadt ist zum fünften Mal alles vegan. Der Weihnachtsmarkt auf Initiative von Neues Vorum und dem Bündnis Leipziger Tierrechtler zeigt einmal mehr, wie Weihnachten ganz ohne tierische Produkte auskommt. Wer zur Feinkost bummelt, kann nicht nur durch das fair produzierte, ökologische Angebot streifen. Feuershows gehören zu den Highlights im Programm. 9.12. von 11-20 Uhr.

9. Dezember

The Market – Christmas Edition

Mode und Lifestyle, Kurioses und Vintage – alles das passt zum Weihnachts-Ambiente im Täubchenthal. Aber Shopping ist doch nicht alles zur Weihnachtszeit: Erst mit einer ordentlichen Portion Kultur, Kulinarik und Musik wird das glänzende Weihnachtspaket im Leipziger Westen komplett. 10.12. von 12-20 Uhr.

10. Dezember

Von Evelyn ter Vehn