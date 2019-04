Leipzig

Nach dem völlig überraschenden Rauswurf aller 130 Mitarbeiter der Firma Shisu in Leipzig-Knautnaundorf wehrt sich ein Teil der Betroffenen. Nach Angaben des Arbeitsgerichts Leipzig fanden die ersten zwei Güteverhandlungen an diesem Montag statt, am Mittwoch folgen die nächsten beiden. Insgesamt sind zehn Verfahren anhängig.

Das Leipziger Werk hatte Ende Februar die Produktion eingestellt. Dort wurde das auch hierzulande beliebte japanische Nationalgericht Sushi für Supermarktketten wie etwa Rewe und Edeka hergestellt. Die Firma gehört zu der aus Neuss in Nordrhein-Westfalen stammenden Firmengruppe Natsu Foods.

Prozesse bisher ergebnislos

Wie Arbeitsgerichtssprecher Frank Liedtke am Dienstag auf Anfrage sagte, seien die beiden ersten Gütetermine allerdings ergebnislos verlaufen. Dabei handelte es sich um ordentliche betriebsbedingte Kündigungen wegen der Schließung des Werkes im Eythraer Weg. So datierte die Entlassung einer Produktionsarbeiterin vom 27. Februar, ausgesprochen zum 31. März. „Sie hat nach über zehn Jahren harter Arbeit, 48 Stunden pro Woche bei vier Grad in der Produktionshalle, von jetzt auf gleich die Kündigung erhalten. Mit einer Frist von nur einem Monat. Das geht einfach nicht“, meinte dazu Benjamin Schulz, Vorsitzender der SPD Leipzig-Südwest. Das sei „Turbokapitalismus der übelsten Sorte“.

Wie berichtet, unterstützen die SPD Südwest und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Betroffene. Schon bei einem Treffen Mitte März war offenbar geworden, dass viele Beschäftigte auch aus osteuropäischen Ländern – so aus Rumänien, Ungarn oder Polen – stammen. Die Mitarbeiter seien dazu gedrängt worden, ohne viel Bedenkzeit eine Abwicklungsvereinbarung zu unterzeichnen. Dabei wurden ihnen 1000 Euro in Aussicht gestellt, wenn sie nur auf ihr Recht, Klage einzureichen, verzichten, hieß es.

Laut Benjamin Schulz gebe die Firma Shisu GmbH „leider wenig Hoffnung auf eine schnelle gütliche Einigung“. Tatsächlich scheiterte diese vor der 4. Kammer des Arbeitsgerichtes Sprecher Liedtke zufolge aufgrund des Streits um eine Abfindung. Die Betroffenen würden auf eine höhere Summe pochen, wohl um ihre geringen Löhne kompensieren zu können. Auch in dem zweiten Fall vom Montag, der einen Handwerker betraf, kam es zu keinem Einvernehmen, weil nach Ansicht des Betroffenen zudem seine Bereitschaftszeiten nicht vergütet worden seien.

Neue Stellen für 30 Leute

Laut Gerichtssprecher finden dazu die Kammertermine, nach denen das Gericht eine Entscheidung fällt, voraussichtlich erst im Dezember statt. Eine dritte Klage sei ohne Angaben von Gründen wieder zurückgenommen worden. Weitere Güteverhandlungen setzten andere Kammern des Arbeitsgerichts für Mittwoch sowie Ende April und Mai an. Einige sind noch nicht terminiert.

Wie Benjamin Schulz mitteilte, werde unterdessen das bereits fünfte Treffen vorbereitet, „um denjenigen, die nicht in der Gewerkschaft sind und sich keinen Anwalt leisten können, bei der Beantragung von Beratungshilfe und gegebenenfalls Prozesskostenhilfe zu unterstützen“. Ein Grund zur Freude sei, dass mehr als 30 Beschäftigte neue Stellen gefunden hätten.

Von Sabine Kreuz