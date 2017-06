Leipzig. Wenn der Hubschrauber mit einem Patienten auf dem Dach eines Krankenhauses landet, muss alles reibungslos laufen. Das Universitätsklinikum Leipzig will deshalb mit Klinikärzten und fliegendem Personal diskutieren, wie die Abkäufe rund um die Luftrettung verbessert werden können. Zum ersten Notfallmedizinischen Sommersymposium werden am 10. Juni rund 120 Notfallsanitäter und –ärzte erwartet.

In Leipzig entstand, nach Angaben des Universitätsklinikums, vor 27 Jahren der erste Luftrettungshubschrauberstandort der DDR. Seitdem gehört die Luftrettung per Hubschrauber in Sachsen zur Notfallmedizin dazu.

Für Hermann Wigge, Professor am UKL-Klinikum und leitenden Hubschrauberarzt in Leipzig, hat die Luftrettung drei wesentliche Aufgabenfelder: Den schnellen Transport des Notarztes zum Einsatzort, den schonenden Patiententransport per Hubschrauber und die professionelle Durchführung von dringenden Verlegungen. „Dabei werden die Maßnahmen, die von den mitfliegenden Kollegen schon begonnen werden, nahtlos fortgesetzt und ergänzt“, erklärt Wigge.

hgw.