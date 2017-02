Leipzig. Feuer löschen, Katzen von Bäumen retten und Kinderaugen zum Leuchten bringen – das leisten die Menschen in der Uniform, die mit lautem Tatütata im roten Auto durch die Stadt fahren. Wie aber sieht der Alltag bei der Feuerwehr wirklich aus? Die Freiwillige Ortsfeuerwehr Böhlitz-Ehrenberg lädt am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. Von 14 bis 18.30 Uhr können Interessierte in der Schönauer Landstraße 2a vorbeischauen und die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, einen Rettungswagen und ein Polizeiauto betrachten.

Wie die Branddirektion mitteilte, werden Feuerwehrfrauen und –männer ihre Technik, Ausrüstung und Geräte präsentieren sowie den Ablauf von Einsätzen darstellen.

Für die kleinen Besucher gibt es eine Bastelecke und Kinderschminken. Und weil die Fachmänner und -frauen sowieso direkt vor Ort sind, wird es auch einen Grillstand und ein Lagerfeuer geben.

